التأمين يبدأ التعامل مع تحديات القانون الصحى الشامل

إيهاب أبو المجد

■ أبوالمجد: يجب خفض أقساط الاشتركات وتقديم خدمات إضافية لا تغطيها الحكومة



الشاذلى جمعة



قررت الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، تشكيل لجنة جديدة مشتركة مع الاتحاد المصرى للتأمين، بهدف التنسيق لمواجهة تداعيات قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل، الذى دخل حيز النفاذ عبر نشره بالجريدة الرسمية منتصف يناير الماضى.



وقال إيهاب أبوالمجد، رئيس الجمعية، والعضوالمنتدب لشركة «بلاتينوم للرعاية الصحية»، إن اللجنة الجديدة ستكتمل، بعد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، برئاسة علاء الزهيرى، العضوالمنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig».



وأضاف أنه بعد إصدار القانون الجديد الذى يغطى جميع المصريين، يفرض تحديات على شركات التأمين والرعاية الصحية يجب التعامل معها، عبر تصميم منتجات تكميلية ومساعدة للخدمات التى تقدمها هيئة التأمين الصحى الحكومى، لعملاء الشركات الذين أصبطحوا يتحملون عبء دفع قسطين، أحدهما للحكومة، والآخر للتأمين الطبى الخاص.



واقترح ابوالمجد أن تعمل الشركات على خفض قيمة أقساط عملائها، للحفاظ عليهم،، مع تقديم خدمات أفضل جودة سواء فى درجة الإقامة فى المستشفيات، أوالعلاج بمستشفيات خمس نجوم وعدم الانتظار فى قوائم لإجراء العمليات الجراحية، والاستفادة ببعض الخدمات كحشوالأسنان وغيرها من التى لا يغطيها التأمين الحكومى.



وأوضح أنه فى حال قيام الشركات بخفض قيمة القسط الذى يسدده العميل، فإنها سوف تسترد جزءا من التكلفة عبر هيئة التأمين الحكومية، بموجب القسط الذى دفعه المشترك لها، بما يقلل من التكاليف التى تتحملها الشركات.



وتابع ابوالمجد: على سبيل المثال، فى حال أن مواطن يتمتع بالتغطية الحكومية، ويمتلك وثيقة تأمين خاصة فى نفس الوقت، يحتاج لإجراء عملية جراحية ما، قد تبلغ تكلفتها وفقا لأسعار هيئة التأمين الصحى نحو5 ألاف جنيه، فيما إذا تم إجرائها تحت مظلة شركة التأمين فى مستشفى أفضل، تتكلف 10 آلاف جنيه، فإن الهيئة الحكومية ملزمة بسداد قيمة الجراحة وفقا لأسعارها، إلى شركة التأمين.



وأكد أن شركات التأمين والرعاية الصحية يجب أن تتخلى عن أساليب التسويق القديمة، والعمل على تغييرها والوصول لشريحة جديدة من العملاء منهم 23 مليون عامل بالقطاع الخاص.



وأشار إلى أن الجمعية ستعقد دورات تدريبية للعاملين بالشركات، للتعرف على تفاصيل قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل، وكيفية التعامل معه واقتناص الفرص التى يتيحها وسبل مواجهة تحدياته، وكذلك تحديد الشريحة التى يجب أن تستهدفها الشركات، والمنتجات المناسبة لهم، من حيث التغطيات والأسعار والتكلفة، لافتا إلى أن القانون أصبح أمر واقع ويجب التعامل معه.



وكان الطرفان شكلا لجنة عليا لأول مرة عقب إجراء تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016، نتيجة للقفزات فى تكاليف التأمين الطبى، ما تسبب فى خسائر كبيرة للشركات، وبحثت حينها معايير الاكتتاب والتسعير السليمة لبرامج التأمين الطبى، بجانب التفاوض المباشر مع مقدمى الخدمات للوصل إلى أفضل الأسعار.



وينتظر قانون التأمين الصحى الشامل صدور لائحته التنفيذية خلال الفترة المقبل، لتبدأ الحكومة تطبيقه من محافظة بورسعيد كمرحلة أولى.