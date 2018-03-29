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سيـــاســة
ميليشيات الحوثى تحتجز 15 شاحنة إغاثية وسط اليمن
الخميس 29 مارس 2018 05:14 ص
انشقاقات كبيرة في الميليشيات الحوثية
أخر الأخبار
انشقاقات كبيرة في الميليشيات الحوثية
وكالات:
احتجزت ميليشيا الحوثى ، فى منفذ جمركى استحدثته بمحافظة إب وسط اليمن، 15 شاحنة إغاثية، ضمن عرقلتها الممنهجة لوصول الإغاثة الإنسانية للمحتاجين والتلاعب بها فى مناطق سيطرتها.
وأوضحت المصادر- وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، الأربعاء - أن المليشيا طالبت بدفع إتاوات مالية ، على الشحنات، مؤكدة أنها رفضت كل أوامر الإفراج عنها رغم معرفتهم أنها تحمل المواد الغذائية الخاصة بإغاثة النازحين والفقراء.
وكان الحوثيون استحدثوا فى محافظة إب مطلع نوفمبر الماضي، مصلحة جمارك على خط إب ـ الضالع لتحصيل إتاوات جديدة على الشحنات التجارية والمساعدات الإنسانية، وسبق احتجاز شحنات إغاثية أكثر من مرة فى هذا المنفذ.
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