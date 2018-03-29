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سيـــاســة
مجلس الأمن الدولي يندد بهجمات الحوثيين الصاروخية على السعودية
الخميس 29 مارس 2018 03:09 ص
مجلس الأمن الدولي
أخر الأخبار
مجلس الأمن الدولي
رويترز
ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء بموجة هجمات صاروخية على السعودية شنها المسلحون الحوثيون في اليمن وعبر عن قلقه الشديد إزاء تقارير عن انتهاك حظر للسلاح فرضته المنظمة الدولية على زعماء الحوثيين.
وقالت القوات السعودية إنها أسقطت ثلاثة صواريخ فوق الرياض قبيل منتصف ليل الأحد. وسقط الحطام على منزل في العاصمة ما أسفر عن مقتل رجل مصري وإصابة شخصين آخرين. وأضافت القوات أنها دمرت صواريخ أخرى أطلقت باتجاه نجران وجازان وخميس مشيط في جنوب المملكة.
وعبر مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا في بيان عن قلقه إزاء تهديد الحوثيين بمواصلة تلك الهجمات في المنطقة.
وتهدد هجمات يوم الأحد بتصعيد خطير في حرب أطلقت شرارة ما تعتبرها الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقال البيان ”عبر أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم الشديد إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن والتأثير الإنساني المدمر للصراع على المدنيين“.
ولم يذكر بيان مجلس الأمن يوم الأربعاء بالاسم من الذي ينتهك حظر السلاح.
كانت روسيا قد استخدمت حق النقض (الفيتو) في المجلس الشهر الماضي ضد محاولة غربية للتنديد بإيران متهمة إياها بالتقاعس عن منع وصول أسلحتها إلى أيدي الحوثيين. وتنفي إيران تزويد الحوثيين بالسلاح.
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