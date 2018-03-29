لجنة بالسيدة زينب: السيسى يحصل على 50738 صوتا وموسى 1058

وكالات:





أعلن المستشار مجدى خليل، رئيس اللجنة العامة رقم 9 بقسم السيدة زينب، المؤشرات الأولية للانتخابات الرئاسية، بإجمالى عدد من يحق لهم الانتخاب 153178 صوتا، وجاء إجمالى عدد الحاضرين وقد أدلوا بأصواتهم 58352 صوتا، وإجمالى الأصوات الصحيحة 52423 صوتا، وإجمالى عدد الأصوات الباطلة 5929 صوتا.





وحصل المرشح عبد الفتاح السيسى، على 50738 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 1058 صوتا.