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سيـــاســة
جمهورية الجبل الأسود تطرد دبلوماسيا روسيا
الخميس 29 مارس 2018 01:12 ص
روسيا
أخر الأخبار
روسيا
رويترز
قررت جمهورية الجبل الأسود يوم الأربعاء طرد دبلوماسي روسي على خلفية واقعة تسميم عميل مزدوج روسي سابق تلقي بريطانيا باللوم فيها على موسكو.
وقالت حكومة جمهورية الجبل الأسود، أحدث عضو في حلف شمال الأطلسي والدولة الساعية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في بيان إن القرار اتخذ تماشيا مع خطوات اتخذها ”الحلفاء والشركاء والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي“ وتضامنا مع بريطانيا.
كما سحبت الحكومة اعتمادها للقنصل الشرفي الروسي، ولم يتسن الوصول إلى دبلوماسيين روس في العاصمة بودجوريتشا للتعليق.
وتوترت العلاقات بين روسيا وجمهورية الجبل الأسود منذ أكتوبر تشرين الأول 2016 بعد مزاعم عن مؤامرة دعمتها روسيا لقتل رئيس وزرائها والإطاحة بحكومتها ومنع الجمهورية اليوغوسلافية السابقة من الانضمام لحلف شمال الأطلسي. ونفى الكرملين هذا الاتهام واصفا إياه بالسخيف.
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