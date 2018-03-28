بريكزى لإدارة المشروعات تسوق اربيانو لصالح مجموعة عربية

شركة بريكزى لإدارة المشروعات

سليم : المشروع يضم 750 وحدة ومولين تجاريين وتوقعات بإنهاء بيعة خلال شهرين



مليار جنيه مبيعات الشركة فى 3 شهور وتستهدف تحقيق اكثر من 5 مليارات جنيه بنهاية



محفظة الشركة تضم 100 مشروع لأكثر من 40 مطور عقارى وانشاء 3 فروع جديدة العام الجارى



المال خاص



وقعت شركة "بريكزى" لإدارة المشروعات عقد تسويق حصرى لمشروع اربيانو بمدينة 6 اكتوبر لصالح "مجموعة عربية القابضة" والمقام على مساحة 20فدان .



قال المهندس أحمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة "بريكزى" لإدارة المشروعات إن مشروع "اربيانو" هو إحدى مشروعات " مجموعة عربية للتطوير العقارى" ... وعبارة عن كمباوند سكنى متكامل الخدامات على مساحة 20 فدان بموقع مميز على طريق الفيوم الرئيسى بمدينة السادس من اكتوبر ويضم نحو 750 وحدة سكنية ومولين تجاريين وتستهدف الشركة بيعة بالكامل خلال شهرين..



أوضح سليم ان الشركة حققت مليار جنيه مبيعات خلال الربع الاول من العام الجارى وتستهدف رفعها الى اكثر من 5 مليارات جنيه بنهاية العام عبر زيادة محفظتها من مشروعات التسويق الحصرى الى جانب افتتاح 3 افرع جديدة والمشاركة فى عدد من المعارض الخارجية وزيادة عدد مستشارى الشركة الحالين والذى يتجاوز 120 مسوق.



وقال إن الشركة تتولى تسويق نحو 100مشروعً لصالح الغير، منهم 5 مشروعات يتم تسويقهم بشكل حصري، يرتكزوا بشكل أساسي بمنطقة حدائق أكتوبر، مؤكدًا أن التسويق الحصري للمشروعات يتطلب خبرة كبيرة ، وفريق عمل كبير .



أوضح أن الشركة تمتلك فرعين حاليا وتخطط 3 فروع جدد خلال العام الجاري بمدينة القاهرة الجديدة ومنطقة مصر الجديدة، بالإضافة إلى دراسة افتتاح فرع دائم بمنطقة العين السخنة، ليكون الأول من نوعه في تلك المنطقة، ويدعم توجة الشركة للتوسع فى تسويق مشروعات بها.



وبدأت شركة بريكزى نشاطها قبل 5 سنوات فى التسويق العقارى والخدمات الاستشارية وإدارة المشروعات، ونجحت الشركة فى تحقيق مبيعات تعاقدية فى 2017 تعدت 700 مليون جنيه لصالح الغير، وذلك لعدد من الشركات العقارية الكبرى العاملة فى مصر.



وأضاف نادر بدر عضو مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة إن مشروع اربيانو منفذ بالكامل ويقع بالقرب من خدمات طبيه وترفيهيه وتعليميه منها ( جامعه زويل و نادي الزمالك الجديد ومول مصر ومدينة الانتاج الاعلامي طريق الفيوم الرئيسي و طريق الوحات الرئيسي ) و بالقرب من مشروعات هامه مثل العاصمة السياحية "صن كابيتال" .



أوضح "بدر" أن المشروع يسوق بانظمة سداد ميسرة على 4 سنوات مباشرة مع الشركة او من خلال التمويل العقارى مؤكدا أن شركة بريكزى تتمتع بخبرة كبيرة فى التسويق ونجاحها فى مدينة حدائق اكتوبر يدعم فرص تسويق المشروع خلال وقت وجيز.



ويضم المشروع وحدات سكنية متنوعة ومجموعة خدمات منها " لاند سكيب وأماكن ترفيهيه للكبار والصغار و 2 مول تجاري داخلي وخارجي و خدمات طبيه و كافيهات ومطاعم ومناطق ترفيهيه للاطفال".



وتطور المشروع شركة "مجموعة عربية للتطوير العقارى " والتى سبق لها تنفيذ العديد من المشروعات فى عدد من المدن على مدار 27 عاماً وتتميز بتسليم المشروعات بجودة عالية.