الصناعات الغذائية: ضوابط الاستيراد ساعدت الشركات المحلية

غرفة الصناعات الهندسية 336

سمر السيد



قال المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن الغرفة أسهمت فى وضع عدد من القوانين والتشريعات خلال الفترة الماضية لمساندة القطاع والعمل على مواجهة التحديات التى تواجه العاملين به، لافتًا إلى دورها فى إصدار قانون الرخص الصناعية.



وأضاف فى فعاليات المؤتمر الذى نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة صباح اليوم للترويج لمعرض "IBA " للمخبوزات والحلويات المقرر أن ينعقد فى الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر المقبل بمدينة ميونخ الألمانية، أنها تنظم مؤتمر أو مؤتمرين شهرياً لزيادة التواصل مع أعضائها بشكل مستمر ولتوفير مناخ إيجابى للقطاع وللعاملين فيه.



يشار إلى أن معرض iba يعتبر من أهم المعارض التجارية المتخصصة فى مجال صناعة المخبوزات والحلويات والوجبات السريعة فى العالم، وسيعقد فى مدينة ميونخ بألمانيا فى الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر المقبل.



وقال الجزايرلى إن معرض IBA”2018" مهم لأن قطاع المخبوزات من القطاعات الواعدة فى مصر وقد تم إحراز تقدم كبير فيه فى السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن استهلاك المواطن المصرى يبلغ سنويا من المخبوزات نحو 100 كجم.



وذكر أن الضوابط التى تم وضعها منذ قرار تعويم الجنيه فى 2016 فى استيراد الحلويات ساعدت المصانع العاملة بها بصورة إيجابية، معولاً أن تسهم تلك الضوابط فى تحسين تنافسية المنتجات المحلية أمام الأجنبية فى الفترة المقبلة.



وأضاف أن قطاع الـوجبات الخفيفة"snacks" مليء بالفرص الواعدة.