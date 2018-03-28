هبوط معظم البورصات العربية بقيادة الدوحة ومكاسب لمصر

البورصات العربية

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بقيادة الدوحة وأبوظبى وسط أداء ضعيف لبقية أسواق الخليج بينما كسب مؤشرا بورصتى مصر ومسقط فقط بنسبة طفيفة.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية زاد بحوالى 0.2 % ليرتفع إلى حوالى 17306 نقطة مع صعود سعر سهم شركة بالم هيلز للتعمير 15.8 % ومؤشر بورصة مسقط تقدم بنسبة 0.3 % ليستقر عند حوالى 4774 نقطة .



وهوى مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 1.6 % ليتجاوز 8553 نقطة مع هبوط سعر سهم شركة صناعات قطر 3.1 % بينما تراجع سعر سهم بنك قطر الوطني 2.3 % وهبطسعر سهم شركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية 3.7 %.



وتراجع مؤشر سوق مال أبوظبي العام بحوالى 1.3 % ليصل إلى إلى 4551 نقطة مع تراجع سعر سهم بنك أبوظبي الأول 3 % بينما انخفض سعر سهم بنك أبوظبي التجاري 3.4 % ومؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.9 % لينزل إلى حوالى 1315 نقطة.



وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.5 % ليسجل 7900 نقطة بسبب جني الأرباح قبيل قرار من مؤسسة فوتسي لمؤشرات الأسهم برفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة ليصبح مرتفعا 9.3 % منذ بداية العام.



ومن الأسهم السعودية التى تعرضت لخسائر اليوم سهم بنك الراجحي بانخفاض سعره 2.3 % وتراجع سعرا سهمى مجموعة سامبا المالية والاتصالات السعودية 2.3 % لكل منهما كما هوى سعر سهم شركة الأندلس العقارية 7.7 %.



وهبط مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.2 % ليصل إلى حوالى 6604 نقطة وتراجع مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة أقل بلغت 0.1 % ليستقر عند 3091 نقطة مع خسارة سعر سهم شركة العربية للطيران منخفض التكلفة حوالى 2.5 % ليسجل أدنى مستوياته منذ أكتوبر الماضى.



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