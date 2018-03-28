موانئ البحر الأحمر: إغلاق ميناء الغردقة

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أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر, إغلاق ميناء الغردقة البحري; نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 25 و30 عقدة جنوبية وارتفاع الأموج ما بين 2 و3 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا.



وقال المتحدث الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر ملاك يوسف, في بيان, إنه تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة; حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.



وأصدر رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء هشام أبوسنة, تعليمات صارمة بمنع الأنشطة البحرية; حفاظا على سلامة الأرواح و الممتلكات الخاصة والعامة.