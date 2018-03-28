صعوبات تطبيق استراتيجيات مواد البناء

مواد البناء

■ كمال الدسوقى: استهداف القطاع %3 ووضع الحلول لمشكلاته

■ على صلاح: قطاع الحراريات فقير ماليًّا ويحتاج إلى دعم الدولة



المال ـ خاص:





يقوم عدد من الشعب التابعة لغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، والتى تهدف من خلالها زيادة نمو القطاع خلال السنوات المقبلة وحتى 2020، إذ يرى عدد من رؤساء الشعب أن هناك تحديات قوية تواجه القطاع جراء تنفيذ تلك الاستراتيجية والتى يسعون إلى حلِّها ولعل أبرزها التمويل، وكذلك خفض الطاقة وغيرها من المعوقات.



وقال الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات، إن الغرفة بمختلف شعبها تقوم بوضع استراتيجية لزيادة نمو القطاع، مشيرًا إلى أن كل شعبة تقوم حاليًّا بوضع المحاور الخاصة بـاستراتيجيتها، وكذلك البدء فى تنفيذها.



وأضاف الدسوقى أن الاستراتيجيات الخاصة بالشعب التابعة لمواد البناء تواكب بالفعل خطة الدولة 2030، إذ تستهدف الغرفة مضاعفة حجم الصادرات، مشيرًا إلى أن قطاع مواد البناء من أكبر القطاعات الصناعية مساهمة فى إجمالى الناتج المحلى ومعدلات التصدير، إذ يستحوذ على %27 من إجمالى الصادرات المصرية، وتستهدف الاستراتيجية مضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات المقبلة.



وأوضح الدسوقى أن الغرفة تقوم حاليًّا بعمل الصياغة والتى تهدف إلى نمو القطاع بنسبة %3 خلال الثلاث سنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن حجم صادرات المواد العازلة بلغت حوالى 14 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تخرج الاستراتيجية بعد صياغتها بحد أقصى 6 أشهر.



ونوه بأن الشعبة استهدفت فى تصديرها العديد من الدول، واحتلت المملكة العربية السعودية وإيطاليا النصيب الأكبر من الصادرات، وكذلك عدد من دول أوروبا وأمريكا الجنوبية، مؤكدًا أن الشعبة تستهدف فتح أسواق جديدة خلال العام الحالى لزيادة التصدير.



وأوضح الدسوقى أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة أسهمت بشكل كبير فى زيادة الصادرات بالنسبة للشعبة، مشيرًا إلى أن إنتاج المصانع يغطى احتياجات السوق المحلية بالكامل، والذى يستحوذ على أكثر من %60 من الإنتاج.



وأشار إلى أن قطاع المواد العازلة يعمل به 130 مصنعًا، وينتجون أكثر من نوع 50 نوعًا، كما نستهدف نهوض كل المصانع، إذ تعتمد الغرفة فى استراتيجيتها على زيادة كفاءة العمالة، وذلك من خلال التدريب، وجلب خبرات بالإضافة إلى التمويل.



ولفت الدسوقى إلى أن هناك عددًا من العقبات أمام شعبة المواد العازلة لتحقيق الاستراتيجية بحيث تكون ناجحة، ولعل أبرز تلك المشكلات هى التمويل، وذلك لتطوير تلك المصانع، وكذلك زيادة أسعار الفائدة من أهم المشكلات التى تواجه تطوير الصناعة، مشيرًا إلى أن الشعبة ستضع الحلول بالتعاون مع عدد من خبراء القطاع للبدء فى التنفيذ.



وأشار نائب رئيس الغرفة أن عام 2018 سيشهد نموًا فى عملية الإنتاج، بالإضافة إلى استهداف زيادة الصادرات والدخول فى عملية إعمار الدول العربية نتيجة الحروب، وهو ما سيؤدى إلى معدل زيادة ملحوظ.



وفى السياق ذاته، قال المهندس على صالح، رئيس شعبة الحراريات التابعة لغرفة مواد البناء، إن الشعبة تقوم حاليًّا بوضع استراتيجية لزيادة نمو القطاع، وذلك ضمن استراتيجية الغرفة 2020.



وأضاف صالح أن هناك عقبات تواجه مصانع الطوب فى تحقيق أهداف الاستراتيجية، ولعل أبرز تلك الأسباب ضعف التمويل، وكذلك فإن هوامش أرباح المصانع لا تساعد على زيادة التطوير، خصوصًا أن غالبية المصانع بالقطاع تصنع بطريقة انتهت منذ فترة.



وأوضح رئيس الشعبة أن من أهم المشكلات التى تواجه القطاع أيضًا هو أن الجهات الممولة تزيد حدود الائتمانية، وكذلك فإنه يجب تقنين أوضاع المصانع فى منطقتى عرب أبوساعد والصف، والتى تعد من أكبر المناطق المصنعة للطوب.



ولفت إلى أن الشعبة نظمت مؤتمرًا لتطوير مصانع الطوب، ودعت بها أعضاء الشعبة من المصنعين، وناقشوا أبرز مشكلات القطاع، إذ احتلت مشكلة ضعف التمويل المناقشات خاصة وهى أساس التطوير وهى أساس الاستراتيجية، ولكن مع ارتفاع أسعار الماكينات وضعف التمويل وقلة هوامش الربح عزف المصنعون عن الفكرة من الأساس.



وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف تطوير 50 مصنعًا، مشيرًا إلى أن تكلفة تطوير المصنع الواحد تقدر بحوالى 150 مليون جنيه.



وأشار صالح إلى أن الشعبة طالبت فى الاستراتيجية التى وضعتها تطبيق المواصفة والجودة على الإنتاج، وذلك من خلال هيئة العامة للمواصفات والجودة، خصوصًا أن هناك عددًا من المصانع لا تهتم بالمواصفة فى ظل عدم وجود إلزام من جانب الهيئة.



ولفت إلى أن مصانع الطوب أنتجت ما يقارب من 7 مليارات طوبة خلال عام 2017، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية الكاملة لمصانع الطوب تبلغ حوالى 15 مليار طوبة سنويًّا، وتتراوح أسعار الطوب الطفلى بين 350 جنيهًا و600 جنيه لكل ألف طوبة، فى حين يتراوح سعر الألف طوبة الأسمنتى بين 750 جنيها و950.



وقال شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك، إن الاستراتيجية التى وضعتها الشعبة تعتمد فى الأساس على حل المشكلات التى يواجها القطاع، ولعل أبرزها محاسبة مصانع السيراميك بسعر 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، فى حين أن الصناعات الأخرى تحاسب بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مشيرًا إلى أن نتيجة زيادة أسعار الغاز خلال الفترة الماضية فإن القطاع خسر فرصًا تصديرية بحوالى 145 مليون جنيه.



وأضاف عفيفى أن مصانع السيراميك تقوم بدفع فواتير الغاز بالدولار وليس بالجنيه، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التحدث عن نمو القطاع وسط تلك المشكلات، والتى تُسهم فى زيادة تكاليف الإنتاج، وهو ما يعنى خروج قطاع السيراميك من المنافسة العالمية تقليص حجم الصادرات.



ولفت إلى أنه فى حال خفض سعر الغاز من 7 إلى 4.5 دولار يزيد من تشغيل المصانع بطاقة إنتاجية 100%، وسينتج عن هذا نتائج إيجابية منها انخفاض تكلفة الإنتاج، وبالتالى انخفاض سعر البيع؛ ما يؤدى لزيادة الصادرات وانخفاض الواردات، وزيادة قيمة الضرائب التى تسددها شركات السيراميك لخزينة الدولة بحوالى 3 مليارات جنيه سنويا، وحصول الدولة على عائد تصدير قيمته حوالى 70 مليون دولار سنويا، ويتوقع زيادة الصادرات إلى %50 من قيمتها الحالية مع توفير حوالى 20 مليون دولار سنويا، نتيجة انخفاض الاستيراد إلى نصف قيمته الحالية.



