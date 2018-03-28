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اقتصاد وأسواق
عمارة : إقبال الناخبين له مردود إيجابي على معدلات النمو الاقتصادي
الأربعاء 28 مارس 2018 08:03 م
هشام عمارة عضو المكتب السياسي بائتلاف دعم مصر و عضو اللجنة الاقتصادية 66
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هشام عمارة عضو المكتب السياسي بائتلاف دعم مصر و عضو اللجنة الاقتصادية 66
ياسمين فواز
أكد هشام عمارة عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الإقبال الذي شهدته الانتخابات الرئاسية بمختلف محافظات مصر، له مردود إيجابي على معدلات النمو بالاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن مختلف المحافظات شهدت إقبالًا ملحوظًا من الناخبين على مدار أيام الانتخابات الثلاثة.
وتوقّع عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحاته، لـ"المال"، أن تقترب محافظة البحيرة من أعلى كتلة تصويت لما يقرب من 50%، قائلا: "المحافظة شهدت إقبالًا غير مسبوق لأول مرة في تاريخها".
وأشاد عمارة بتعاون الجهات التنفيذية المختلفة أثناء العملية الانتخابية ومساعدة الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، منوهًا بأن وعي الناخبين بالمخاطر التي تحيط بالبلاد هو الدافع وراء المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية.
مجلس النواب
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