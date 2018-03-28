عمارة : إقبال الناخبين له مردود إيجابي على معدلات النمو الاقتصادي

ياسمين فواز

أكد هشام عمارة عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الإقبال الذي شهدته الانتخابات الرئاسية بمختلف محافظات مصر، له مردود إيجابي على معدلات النمو بالاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن مختلف المحافظات شهدت إقبالًا ملحوظًا من الناخبين على مدار أيام الانتخابات الثلاثة.