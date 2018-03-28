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سيـــاســة
الوطنية للانتخابات تحسم الجدل بشأن مد التصويت ليوم رابع
الأربعاء 28 مارس 2018 08:02 م
اللجنة العليا للانتخابات
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اللجنة العليا للانتخابات
المال خاص
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بصورة قاطعة، عدم صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول تمديد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية ليوم إضافي رابع.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، في تصريحات له إن مثل هذه الشائعات الكاذبة، لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع، ومن نسج خيال من قاموا بكتابتها ونشرها.
وأضاف أن لجان الاقتراع ستنتهي في التاسعة من مساء اليوم من إغلاق الصناديق، على أن تبدأ بعدها مباشرة عمليات فرز بطاقات تصويت الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على مدى الأيام الثلاثة للانتخابات الرئاسية.
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