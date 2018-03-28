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سيـــاســة
القليوبية: منح 22 عمرة لأعلى نسبة تصويتية بالأحياء والقرى
الأربعاء 28 مارس 2018 07:55 م
موسم العمرة
أخر الأخبار
موسم العمرة
عمر سالم
أعلنت محافظة القليوبية أن المحافظة قررت منح 22 عمرة في شهر شعبان لأعلى نسبة تصويتية من المراكز والمدن والأحياء والقرى، و100 ألف جنيه لأعلى نسبة تصويتية لكل إيبارشية للأقباط بالقليوبية وللكنيسة الإنجيلية.
وأوضحت المحافظة فى بيان لها أن هذا الإعلان حافز لتحفيز المواطنين والكتلة التصويتية والتى تبلغ في المحافظة 3 ملايين و49 ألف ناخب وناخبة، وذلك للإدلاء بأصواتهم وعدم التكاسل في استخدام حقهم الانتخابى في المشاركة في الانتخابات الرئاسية لاختيار من يرغبونه في الاستحقاق الرئاسى، وهذا من منطلق حشد المواطنين للمشاركة وليس لتوجيهم.
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