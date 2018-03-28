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الجمارك تضبط كميات مكياج مجهول المصدر
الأربعاء 28 مارس 2018 07:21 م
الجمارك تضبط كميات مكياج مجهول المصدر
أخر الأخبار
الجمارك تضبط كميات مكياج مجهول المصدر
مها أبوودن
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية ، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من من أدوات التجميل والمكياج مجهولة المصدر بالمخالفة للقانون.
وتم الضبط بناءا على الإخباريتين المقدمتين من الإدارة العامة لمكافحة التهرب بالمنطقة الشرقية (عمليات ) بوجود أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات المقدمة داخل حاويتين قادمتين من الصين بإسم شركة م . للإستيراد
وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 95 كرتونة أدوات تجميل ومكياج عبارة عن 29160 عبوة اى لاينر و 108360 عبوة قلم كحل و 11964 قلم مسكرة و 49260 قلم تلوين عيون بالبراية معبأة بنفس كراتين الأدوات المكتبية وبنفس مراقيم الأدوات المكتبية.
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