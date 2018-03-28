منتخب مصر يعود للقاهرة بعد وديتي البرتغال واليونان

دعاء محمود



وصلت بعثة المنتخب المصري الاول لكرة القدم عصر اليوم الأربعاء على متن طائرة مصرللطيران المخصصة لنقل المنتخب القومي رحلة رقم 3001 القادمة من مدينة زيورخ السويسرية



وكان المنتخب أنهى المعسكر الذي اقيم في سويسرا وشهد لقاءات ودية مع منتخب البرتغال واليونان في اطار الاستعداد لبطولة كأس العالم المقامة في روسيا 2018، والذي لقى فيهما هزيمتين 2:1 و 1:0



وكان في استقباله فريق من العلاقات العامة والمحط بمصرللطيران لانهاء اجراءات سفره



جدير بالذكر أن مصرللطيران خصصت طائرة لنقل المنتخب القومي في جميع الرحلات الدولية تحمل شعار المنتخب والاتحاد المصري لكرة القدم وصور اللاعبين والرعاه كونها الناقل الرسمي للمنتخب وللكرة المصرية.