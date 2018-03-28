EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
الصحة: 37 حالة مرضية داخل اللجان الانتخابية.. اليوم
الأربعاء 28 مارس 2018 06:45 م
أخر الأخبار
أحمد صبرى
أعلن خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ظهر اليوم الأربعاء، حصر 37 حالة مرضية داخل اللجان الانتخابية وخارجها، صباح اليوم، ليصل الإجمالي إلى 301 حالة مرضية وحالة وفاة واحدة.
وأشار مجاهد إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة لليوم الثالث على التوالي بديوان عام الوزارة تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية، منوهًا بأن عدد أكياس الدم والبلازما الموجودة ببنوك الدم بمختلف المحافظات يبلغ عددها 19,385 كيس بلازما و15,889 كيس دم، كما تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية ووجود الأطباء بمختلف المستشفيات.
وأضاف أنه تم، أمس، حصر 160 حالة مرضية، و37 حالة مرضية صباح اليوم، ليصبح الإجمالي حتى الآن 301، 92 من إجمالي من تم إسعافه وترك عن طريق سيارات الإسعاف المتواجدة في مكان المقر الانتخابي، والباقي تم نقلهم إلى المستشفيات لمناظرتهم والاطمئنان عليهم، لافتًا إلى وجود 22 حالة بالمستشفيات يتم مناظرتهم.
وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الحالات المرضية تظهر في طوابير الانتخابات أو داخل المدرسة مقر الانتخاب لافتًا إلى أن الحالات المرضية تترواح بين ارتفاع في ضغط الدم ودرجة الحرارة وهبوط بالسكر والدورة الدموية ونزلات معوية وأزمات صدرية وآلام بالقدم والظهر، وجميعم حالتهم الصحية مستقرة.
ولفت إلى أنه تم نقل 67 حالة مرضية عن طريق سيارات الإسعاف للإدلاء بصوتهم الانتخابي من المستشفيات إلى اللجنة الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تقدم مجانًا للمرضى.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا