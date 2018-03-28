الصحة: 37 حالة مرضية داخل اللجان الانتخابية.. اليوم

أحمد صبرى







أعلن خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ظهر اليوم الأربعاء، حصر 37 حالة مرضية داخل اللجان الانتخابية وخارجها، صباح اليوم، ليصل الإجمالي إلى 301 حالة مرضية وحالة وفاة واحدة.





وأشار مجاهد إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة لليوم الثالث على التوالي بديوان عام الوزارة تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية، منوهًا بأن عدد أكياس الدم والبلازما الموجودة ببنوك الدم بمختلف المحافظات يبلغ عددها 19,385 كيس بلازما و15,889 كيس دم، كما تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية ووجود الأطباء بمختلف المستشفيات.





وأضاف أنه تم، أمس، حصر 160 حالة مرضية، و37 حالة مرضية صباح اليوم، ليصبح الإجمالي حتى الآن 301، 92 من إجمالي من تم إسعافه وترك عن طريق سيارات الإسعاف المتواجدة في مكان المقر الانتخابي، والباقي تم نقلهم إلى المستشفيات لمناظرتهم والاطمئنان عليهم، لافتًا إلى وجود 22 حالة بالمستشفيات يتم مناظرتهم.





‏وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الحالات المرضية تظهر في طوابير الانتخابات أو داخل المدرسة مقر الانتخاب لافتًا إلى أن الحالات المرضية تترواح بين ارتفاع في ضغط الدم ودرجة الحرارة وهبوط بالسكر والدورة الدموية ونزلات معوية وأزمات صدرية وآلام بالقدم والظهر، وجميعم حالتهم الصحية مستقرة.



