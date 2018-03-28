إيجى دايرى: الأغذية أكثر القطاعات الصناعية حظا بمصر

إيجى دايرى

سمر السيد



قال أحمد نبيل، المدير العام لشركة "إيجي دايرى" العاملة فى مجال تصنيع المضافات الغذائية، إن الصناعات الغذائية تعتبر أكثر القطاعات الصناعية حظاً فى مصر فى ظل الفرص الهائلة من ارتفاع عدد السكان الذى يزيد بمعدل 2 مليون شخص سنوياً والاستهلاك السنوى الكبير للسلع الغذائية ، مشيراً إلى أن القطاع سجل نسبة نمو 15% منذ عام 2011 حتى 2016.



وأضاف فى كلمته فى فعاليات المؤتمر الذى نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة صباح اليوم للترويج لمعرض "IBA " للمخبوزات والحلويات المقرر أن ينعقد فى الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر المقبل بمدينة ميونخ الألمانية، أن عدد الشركات العاملة بقطاعات الصناعات الغذائية بمصر يبلغ نحو 5200 شركة .



وأشار إلى أن الإجراءات الاقتصادية الصارمة التى تبنتها الحكومة على مدار السنوات الماضية وحظر استيراد بعض السلع الاستفزازية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه أثرت على قطاع الصناعات الغذائية وحملت المستوردين تكاليف مضاعفة ، مشيراً إلى أن القطاع بدأ يستعيد عافيته فى عام 2017 غير أنه لم يعود لمعدلاته السابقة على التعويم .



ورجح إجراء موجة من رفع أسعار السلع الغذائية فى العام الجارى من 6 إلى 7% لمواجهة ارتفاع التكاليف.



وأضاف أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية نتيجة تحريك سعر الصرف أثر على سلوك المستهلكين وأضبحت هناك أولويات فى شراء المنتجات الأساسية كالأجبان .



و ذكر أن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية يستهدف ارتفاع صادرات القطاع بنهاية العام الجارى بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضى



وأوضح أن حجم الصادرات بلغ نحو56 مليون دولار فى 2017 مقابل 38 مليون دولار فى العام السابق عليه 2016.

