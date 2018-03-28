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طاقة
مشروعات الطاقة المتجددة تحصد جوائز IJ Global Awards 2017
الأربعاء 28 مارس 2018 06:05 م
شعار هيئة الطاقة المتجددة
أخر الأخبار
شعار هيئة الطاقة المتجددة
عمر سالم
توجه الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى دبى بدولة الإمارات الشقيقة؛ للحصول على جوائز IJ Global Awards 2017 التى حصدتها مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح الخياط أن مشروع تعريفة التغذية، خلايا شمسية، فى بنبان فاز بجائزة، وذلك Solar Deal, IJ Global Awards of the Year 2017، تقديرًا للجهود التى تبذلها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتشجيع نشر استخدام الطاقة المتجددة على أوسع نطاق.
كما فاز مشروع طاقة الرياح بخليج السويس بجائزة Awards of the Year 2017 Wind Deal, IJ Global.
وقام بتسلم الجائزة الدكتور محمد الخياط، وحضر تسلم الجائزة في فندق الجميرا دبى، ممثلو هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومؤسسات التمويل IFC، وتحالف شركة أوراسكوم، وشركة Toyota، وشركة Engie.
جدير بالذكر أن مؤسسة IJ Global Awards تعمل فى مجالات تسويق مشروعات البنية التحتية على مستوى العالم، وتصدر عدة جوائز سنوية في مجالات البنية التحتية.
الطاقة المتجددة
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