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نقل وملاحة
ترحيب بنتائج أول اجتماع للتشكيل الجديد للأعلى للموانئ
الأربعاء 28 مارس 2018 06:01 م
ميناء بورسعيد يستقبل السفينة Artania
أخر الأخبار
ميناء بورسعيد يستقبل السفينة Artania
أمانى العزازى
رحب رؤساء غرفتى ملاحة الإسكندرية والسويس والبحر الأحمر بنتائج أول اجتماع للتشكيل الجديد للمجلس الأعلى للموانئ لاسيما اتجاهه لتطوير منظومة النقل البحرى.
وأمس عقد رئيس الوزراء شريف إسماعيل اجتماعا مع المجلس الأعلى للموانئ لمناقشة خطة تطوير الموانئ والنقل البحري.
** مناقشة شاملة
من جانبه، أكد محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إن جدول أعمال المجلس تضمن مناقشة كافة القضايا العالقة ومشكلات ومطالب العاملين بالقطاع.
وأشار إلى تفهم رئيس الوزراء الكامل للتحديات التى تواجة قطاع النقل البحرى خلال الفترة الماضية
وأبدى مصيلحي تفاؤله بمستقبل القطاع فى ظل تواجد صناع القرار بعضوية المجلس وبما يضمن سرعة اتخاذ القرارات وتجنب التاثيرات السلبية الناتجه عن التاخر فى اتخاذها.
** أول خطوة
ومن ناحيته، قال اللواء محمد عبد القادر جاب الله رئيس غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، إن مجلس الموانئ بتشكيله الجديد أول خطوة فى اهتمام الدولة بتطوير منظومة الموانى المصرية
وأوضح أن رئاسة المهندس شريف إسماعيل للمجلس ووجود الفريق مهاب مميش والمهندس هشام عرفات وزير النقل يمنح قرارات المجلس قوة ويضمن سرعة تنفيذها
يذكر أن المجلس الأعلى للموانئ عقد أول اجتماع له أمس بعد إعادة تشكيلة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير النقل ورئيس الهيئتين الاقتصادية وقناة السويس ولفيف من الجهات المعنية بمنظومة النقل
وتطرق الاجتماع الى خطة تطوير ورفع كفاءة الموانئ على مستوى الجمهورية واتخاذ ما يلزم من اجراءات تسهم فى زيادة القدرة التنافسية لتلك الموانئ وتحقيق التكامل فيما بينها، ورفع معايير الاداء داخلها وزيادة كفاءتها، هذا فضلاً عن دعم حركة نقل وتسيير البضائع سواء الصادرة أو الواردة، وتشجيع السياحة اخذاً فى الاعتبار التوجه نحو تحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الاقليمى والافريقى والعالمى، وفى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.
وتتضمن مخططات تنمية الموانى ،مراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية التى يقوم بإعدادها قطاع النقل البحرى لتطوير اسلوب العمل بها، وكذا مراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية وجميع المنشآت الثابتة والمنقولة بالموانئ المصرية،
واقتراح تعديل التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لأنشطة النقل البحرى والنهرى، ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة لأعمال جميع الاجهزة داخل الموانئ لإزالة العقبات والنهوض بالعمل بها والارتقاء بمستوى كفاءتها.
كما تناول الاجتماع، المقترحات المتعلقة بزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية على المستوى الاقليمى والعالمى وكذا الخطط الزمنية اللازمة لتنفيذها وفقاً للمعايير الدولية، وذلك بما يحقق الربط بين الموانئ المصرية ومناطق الاستثمار من خلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل فى إطار رؤية متكاملة، هذا إلى جانب التكامل فيما بينها لتعزيز التنافسية مع الموانئ المجاورة لكى تصبح جاذبة للخطوط الملاحية والاستثمارات المحلية والاجنبية، ويعظم من دور الاسطول التجارى البحرى الوطنى.
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