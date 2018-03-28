وكيل بيجو يشترط على الموزعين تخصيص مراكز وصالات مستقلة

أحمد عوض









يشترط تحالف المنصور للسيارات وسكوب للاستثمارات، الوكيل الحصري لسيارات بيجو، على موزعي الأسد الفرنسى بتخصيص صالات العرض ومراكز خدمات ما بعد البيع مخصصة للعلامة الفرنسية فقط دون إدراج أي علامات بجانبها، وفقًا لما أكده أحد الموزعين الجدد.





أكد لطفي منصور، رئيس قطاع المبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع والصيانة بالمنصور للسيارات، أن الشركة تُولي اهتمامها بتنفيذ الخطط التوسعية والتى تتضمن تحديد مناطق صالات العرض ومراكز الصيانة، بالتعاون مع شبكة الموزعين، موضحًا أنه تم اعتماد خمسة موزعين لبيجو بهدف تقديم خدمات الصيانة والضمان للعملاء، وهم "السبع أوتو سيرفس، والسعودي جروب، الوهدان، ونور الدين شريف، وأباظة أوتو تريد".





وأوضح، فى تصريح، لـ"المال"، أن الشركة بصدد إطلاق طرازات "بيجو" بالسوق، ألاسبوع المقبل.



