راكتا للورق: لم نخطر بخطة القابضة حول حصة الشرقية للدخان

راكتا

رجب عزالدين



قالت شركة العامة لصناعة الورق – راكتا إنها لم تتلق أى إخطارات من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بخصوص استخدامات حصيلة طرح حصة الشرقية للدخان.



جاء ذلك فى بيان ردا على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشر تحت عنوان " استغلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حصيلة طرح حصة الشرقية للدخان فى تطوير 3 شركات منها شركة راكتا عن طريق رفع رأس مال الشركة العامة لصناعة الورق راكتا " .



وأعلنت القابضة للصناعات الكيماوية فى وقت لاحق عن بيع 4% من حصتها بالشركة الشرقية للدخان ضمن الطروحات الحكومية، للحفاظ على حصة حاكمة بالشركة.



وأعلنت وزارة المالية، في 18 مارس الجاري عن عزمها طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية.



وتمتلك القابضة للصناعات الكيماوية 55% في الشرقية للدخان، فيما تعد نسبة الـ 45% المتبقية حرة التداول موزعة على المساهمين الأفراد والمؤسسات.

