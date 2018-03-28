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بورصة وشركات
البورصة تدرس مستندات اكتتاب زيادة رأسمال الكابلات الكهربائية
الأربعاء 28 مارس 2018 05:13 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
قالت إدارة البورصة المصرية إنها تلقت اليوم الأربعاء مستندات قيد حق اكتتاب زيادة رأسمال المصدر لشركة الكابلات الكهربائية المصرية وجارى فحصه ودراسته لعرضه على لجنة القيد.
وأبدت هيئة الرقابة المالية فى وقت لاحق عدم ممانعتها بصفة مبدئية في قيام الشركة بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر.
وتقدر الزيادة بقيمة 164.1 مليون جنيه موزعة على 164.1 مليون سهم، بقيمة بقيمة اسمية واحد جنيه للسهم الواحد مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
وقالت إدارة البورصة المصرية إن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمون القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 11 ابريل المقبل.
ووافقت عمومية الشركة، فى فبراير الماضى، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 547.2 إلى 711.4 مليون جنيه، عبر الاكتتاب لقدامى المساهمين.
ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 547.27 مليون جنيه، موزعًا على 521.2 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم.
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