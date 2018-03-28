وزير الإسكان: معرض سيتى سكيب يعكس قوة السوق العقاري

الإعلان عن خطة تاريخية لوزارة الاسكان فى طرح الاراضى أمام المواطنين بداية من الشهر المقبل

بدور إبراهيم :







أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة،اليوم الأربعاء، أهمية معرض سيتى سكيب العقارى فى طرح عددا ضخما من المشروعات التنموية بالدولة، موضحا أن المعرض يعكس قوة السوق العقارية وتنامى حجم المشروعات العمرانية به والتى تتزايد بوتيرة سريعة سنويا.

وقال الوزير خلال افتتاحه لفعاليات اليوم الأول لمعرض سيتى سكيب العقارى فى دورته السابعة، أن المعرض يتضمن هذا العام تواجد قوى لعدد ضخم من الشركات العقارية يعكس ثقة المستثمرين العقاريين بالسوق ورغبتهم فى مضاعفة حجم المشروعات التنموية سنويا



وأضاف أن السوق المصرية يعد أحد أكبر الاسواق على مستوى العالم جذبا للاستثمار، كما يتضمن فرصا واعدة تتيح للمستثمرين تحقيق أعلى عائد فى مجال التطوير العقارى.

وأشار إلى أن قوة السوق العقارية المصرية تأتى مدفوعة بحجم الطلب الحقيقى القائم به، بالاضافة إلى التنامى المستمر فى التعداد السكانى وهو ما يساهم فى الحفاظ على قوة السوق خلال السنوات المقبلة، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات الواعدة، حيث يعد السوق العقارى هو الأرخص على مستوى الاسعار به مقارنة بالعديد من المدن العالمية الأخرى الأمر الذى يدفع بجذب الاستثمارات الداخلية والأجنبية.

وألمح الوزير أن معرض "سيتى سكيب" يتميز هذا العام بمشاركة عددا من الشركات العقارية التى حصلت على قطع بالعاصمة الادارية الجديدة فى طرح مشروعاتها أمام العملاء، مشيرا إلى تزايد عدد الشركات العارضة بـ "سيتى سكيب" سنويا، كما لفت إلى حرص الوزارة على دعم المطورين العقاريين وإتاحة الفرصة امام كافة شركات القطاع الخاص فى الحصول على الاراضى.

وتطرق إلى تواجد عددا من الشركات العقارية التى تقوم حاليا بعرض مشروعاتها بالسوق والقائمة ضمن المرحلة الاولى من مشروعات الشراكة مع الوزارة، موضحا أن المطورين العقاريين بالمعرض أكدوا نجاح تجربة الشراكة وتزايد حجم المبيعات بمشروعاتهم القائمة حاليا.



وقال إن الوزارة بصدد الانتهاء من تقييم المرحلة الثانية فى مشروعات الشراكة لعدد 12 قطعة وجارى العمل عليهم تمهيدا لاعلانهم تباعا بداية من الشهر المقبل، كما لفت إلى أن الوزارة تجهز حاليا للاعلان عن خطة تاريخية لطرح الاراضى امام المستمرين والمواطنين بداية من الشهر القادم، موضحا انه من المقرر طرح ما يتجاوز 75 الف قطعة ارض.

وأضاف أن الوزارة بصدد الاعلان عن طرح اراضى جديدة للمستثمرين خلال الفترة المقبلة من خلال المرحلة الثالثة للشراكة، كما يجرى التجهيز للاعلان عن طرح المراحل الجديدة من مشروعات سكن مصر ودار مصر، فضلا عن بدء طرح المرحلة الاولى من وحدات العاصمة الادارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة خلال الفترة المقبلة.



