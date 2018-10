انطلاق مؤتمر مستقبل مراكز البيانات أبريل المقبل‎

متصفحات الانترنت

أعلنت المؤسسة المنظمة لفعاليات مؤتمر The Future Of Data Center في حلول وتطبيقات مراكز البيانات العملاقة اليوم عن انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مؤتمرها السنوي " مستقبل صناعة مراكز البيانات العملاقة 2018 "



ويجرى تحت رعاية وبحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونخبة من خبراء الصناعة وممثلي الشركات العالمية خلال الفترة من 2-4 أبريل المقبل بإحدى فنادق القاهرة الكبرى



ينعقد المؤتمر تحت رعاية باقة من كبرى الشركات الرائدة في الصناعة ومنهم الراعي الرسمي شركة WE المشغل المصري لخدمات الشبكة الرابعة للمحمول



ويرعى المؤتمر رعاة التكنولوجيا وهم شركةDell وشركة VMware وشركة , Juniper وشركة Trend Microوشركة Red Hat وشركة Schneider Electric ، والراعي الرائد شركة GPX وراعي توزيع التكنولوجيا شركةMCS الرائدة في حلول أمن البيانات والمعلومات وإدارة الشبكات ، ورعاة الخدمات المتكاملة شركة حسن علام لتكنولوجيا المعلومات وشركة Fiber Miser



بجانب رعاة القيمة المضافة كل من وشركة Force Point، وشركةTenable، وشركة Arista وشركة Next Think وشركة Palo Alto وشركاء خدمات الحوسبة السحابية شركة EGID وشركة ETIT ، والشريك الرسمي غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT.



ويتطلع المؤتمر السنوي في دورته الثانية " مستقبل صناعة مراكز البيانات العملاقة 2018 " إلى تسليط الضوء على محوريين أساسيين هما رصد ومواكبة أحدث التوجهات العالمية والإقليمية في نظم وخدمات الإدارة الذكية والحوسبة السحابية وإدارة وتحليل البيانات



ويستعرض المؤتمر المفاهيم المبتكرة لمعالجة البيانات وتعزيز التحول الرقمي للإستخدام الأمثل في مجال تنمية البنية التحتية وقواعد البيانات ، بالإضافة إلى بحث المميزات التنافسية المحلية من حيث الحلول الفنية والكفاءات البشرية في مواكبة المتغيرات العالمية في صناعة مراكز البيانات العملاقة .



كما أنه من المقرر أن يتضمن المؤتمر عدداً من الجلسات الفنية المتخصصة والحلقات النقاشية بمشاركة عدد من الخبراء المحليين ومتخذي القرار وحضور أكثر من 5 مديريين تنفيذيين أقليميين من كبرى الشركات العالمية ، بالإضافة إلى عدد من القيادات الحكومية للحديث عن سبل دعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد رقمي، ومستجدات التكنولوجيا المالية وعلاقتها بصناعة مراكز البيانات في السوق المصري.



وسيبحث أيضا عدداً من المحاور التكنولوجية بمشاركة الشركات العاملة في دعم التحول الرقمي بالمنطقة، حيث ستستعرض شركة Schneider electric -شركة تكنولوجيا المعلومات العالمية مستقبل مراكز البيانات بالمنطقة، بينما توضح شركة Juniper- لحلول شبكات مراكز البيانات خلال كلمتها آلية وطرق نقل نظم الاتصال إلى مراكز البيانات المؤسسية ، كما ستبحث شركةPalo Alto الوضع الحالي لشبكات أمن المعلومات ودورها في صناعة مراكز البيانات ، بينما ستناقش شركة Trend Micro الوضع الحالي لجرائم المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .