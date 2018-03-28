EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
الوطنية للانتخابات: الامتناع عن التصويت جريمة انتخابية
الأربعاء 28 مارس 2018 04:04 م
التصويت في الانتخابات الرئاسية
أخر الأخبار
التصويت في الانتخابات الرئاسية
أحمد صبرى
قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات إن اقبال المواطنين على التصويت فى الإنتخابات الرئاسية أزهلت أعداء الوطن وأفقدتهم وعيهم وهو ماجعلهم ينشرون العديد من الشائعات .
وأضاف فى مؤتمر صحفى للهيئة والمنعقد بمقرها الآن أن تلك الشائعات هدفها "تكسيل " المواطنين من الإدلاء بأصواتهم وذلك مثل شائعة مد التصويت مشددا على أن الامتناع عن التصويت يعتبر جريمة انتخابية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا