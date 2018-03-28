الوطنية للانتخابات: الامتناع عن التصويت جريمة انتخابية

التصويت في الانتخابات الرئاسية

أحمد صبرى



قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات إن اقبال المواطنين على التصويت فى الإنتخابات الرئاسية أزهلت أعداء الوطن وأفقدتهم وعيهم وهو ماجعلهم ينشرون العديد من الشائعات .



وأضاف فى مؤتمر صحفى للهيئة والمنعقد بمقرها الآن أن تلك الشائعات هدفها "تكسيل " المواطنين من الإدلاء بأصواتهم وذلك مثل شائعة مد التصويت مشددا على أن الامتناع عن التصويت يعتبر جريمة انتخابية.

