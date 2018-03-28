الوطنية للانتخابات: سنحاسب كل من بث أخبار كاذبة

أحمد صبرى



قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات اليوم الأربعاء، إن الهيئة ستحاسب كل جهة وشخص بث أخبار كاذبة عن الإنتخابات أو عن أحد المرشحين بحسب السلطة التى خولها القانون لها .



وأضاف فى مؤتمر صحفى للهيئة والمنعقد بمقرها الان أن التغطية الإعلامية كانت جيدة وعلى درجة عالية من الحيادية موضحا أنهم سمحوا لكل وسائل الاعلام الدولية ومنظمات المجتمع المدنى لتكون العملية بكل حيادية وشفافية.



وتابع الشريف أن الهيئة ستطبق غرامة على الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية وذلك لكل من تخلف بغير عذر وبحد أقصي 500جنيه .



وأوضح أن الهدف من الغرامة توعية وحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم والحفاظ على حقهم الدستورى موضحا أن العديد من الدول يكون على مواطنيها التصويت اجباريا .



وأشار إلى أن تلك الغرامة ستشمل أي انتخابات رئاسية أو محليات أو مجلس نواب والاستفتاءات .

