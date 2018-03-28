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نقل وملاحة
ننشر مشروع قانون النقل البري باستخدام التكنولوجيا
الأربعاء 28 مارس 2018 03:25 م
هشام عرفات 55
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هشام عرفات 88
أحمد عاشور
حصلت "المال" على النص الكامل لمشروع قانون تنظيم النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب لإقراره لتقنن وضع شركتي "أوبر" و"كريم"، بعد صدور حكم القضاء الإداري بوقفهم عن العمل.
وحدد مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، 10 ملايين جنيه حدًا أقصى، مقابل تراخيص التشغيل للشركات، طبقًا، لعدد المركبات العاملة معها، لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد.
ويشير مشروع القانون الذى حصلت «المال» على نسخة منه، إلى استصدار قرار وزارى يحدد عدد تراخيص التشغيل وفئات الرسوم المقررة، ومعايير المركبات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام التكنولوجيا.
وفيما يلي صورة ضوئية من مشروع القانون:
AA.pdf
النقل
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