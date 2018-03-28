الوزراء يتسلم مشروع الموازنة العامة الجديدة

- إسماعيل: تستهدف نمو 5.8%.. وزيادة الإيرادات 22%



المال - خاص



تسلم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، من عمرو الجارحى وزير المالية، مشروع الموازنة العامة الجديدة 2018 – 2019 تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب، قبل 31 مارس الجارى.



وأكد رئيس الوزراء أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات، وخفض عجز الموازنة الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى مقاربة بـ12.5% عام 2015- 2016، وتحقيق "فائض أولى" لا يتضمن خدمة "الدين" بنحو 2% من الناتج المحلى.



وأوضح أن الموازنة تستهدف تحقيق زيادة فى الإيرادات 22%، وبما يتعدى معدل الزيادة فى المصروفات والمقدر بـ 15.5%، وخفض نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى لتكون 91%.



وفيما يتعلق بالمصروفات، أضاف أنه مستهدف زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى 149 مليار جنيه، منها 100 مليار جنيه "تمويل الموازنة العامة للدولة" مقارنة بـ70 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مع التركيز على زيادة المخصصات للصعيد والمحافظات الحدودية.



وأشار إلى أن مشروع الموازنة الجديد يستهدف زيادة الأجور إلى 266 مليار جنيه، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات لتصل إلى 60 مليار جنيه لضمان توافر المستلزمات السلعية ولتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة، على أن تبلغ المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية 332 مليار جنيه.