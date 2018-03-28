رؤية العقارية: تسليم أولى مراحل ستون بارك قبل نهاية العام

هشام

■ شكرى: الشركة تسعى لضخ 2.5 مليار جنيه

■ الشركة من أوائل المصريين المشاركين فى «ميبيم» منذ 2008

■ تستثمر وجودنا فى المعارض العالمية لبناء علاقات عمل قوية مع المطورين والصناديق الدولية



بدور إبراهيم



حقق القطاع العقارى طفرة غير مسبوقة مدفوعة بعدد من المشروعات القومية التى تتبناها الدولة، و هو ما يفتح آفاقا جديدة للتنمية والاستثمار، مثل مشروعات العاصة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها، علاوة على توسع الدولة فى طرح مزيد من الأراضى الاستثمارية على القطاع الخاص وبآليات متعددة، وهو ما ينبئ بتغير جوهرى فى خريطة الاستثمار العقارى فى مصر.



«المال» حاورت المهندس هشام شكرى، أحد اللاعبين الرئيسيين فى القطاع العقارى، رئيس مجموعة «رؤية» للاستثمار العقارى والسياحى، و رئيس المجلس التصديرى العقارى، ونائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، للوقوف على رؤيته لمجمل التطورات التى يشهدها القطاع العقارى ومستقبل عملية تصدير العقار المصرى وأبرز العقبات التى تحول دون ذلك.



بداية قال «شكرى» إن الدولة تسير بخطى جيدة فى ملف تصدير العقار، بعد المشاركة فى معرض «ميبيم» العقارى، والذى يعد الأبرز عالميا، وتستضيفه مدينة «كان» الفرنسية، مشيرا إلى أن توجه الدولة نحو التوسع فى مشاركة القطاع الخاص، خطوة جيدة للغاية وتعود بالنفع على المستثمر والدولة.



وتأسست «رؤية» عام 2007 لتضم 13 شركة تزيد استثماراتها على 3 مليارات دولار، برأسمال عامل يبلغ مليارى جنيه، وبمساحات أراضى قابلة للتنمية تزيد على 9 ملايين متر مربع، وفى مارس 2015 اشترت شركة «بايونيرز» القابضة %60 من أسهم «رؤية»، وفى يونيو 2015 شاركها صندوقا «إيجى كاب للاستثمار» و«كاسل بروبرتى» فى استثماراتها.



وأضاف «شكرى» أن «رؤية» كانت من أوائل الشركات العقارية التى شاركت فى هذا المعرض العالمى، عام 2008 أى منذ 10 أعوام تقريبا، وكانت المشاركة بصورة سنوية، وكان الهدف منها الاطلاع على الجديد فى القطاع العقارى عالميا، والبحث عن فرص استثمارية جديدة للشركة، و بدأت الشركة لتلبية هذا الهدف، المشاركة فى عدد من المعارض العالمية مثل «ميلانو» بإيطاليا و«سيتى سكيب دبى»، ولكن الشركة لمست فى «ميبيم» طابعا خاصا مختلفا تماما عن باقى المعارض العالمية، وهو ما دفع الشركة إلى الحرص على المشاركة فيه بصورة سنوية.



وأوضح أن أبرز ما يميز «ميبيم» هو حجم الزوار، وقدرة المعرض على تجميع كل الأطراف الفاعلة فى قطاع الاستثمار العقارى من شركات ومطورين وصناديق هى الأكبر دوليا، كما أنه كان يحرص على عدم قصر المشاركة على المعرض فقط، وإنما تمتد إلى المؤتمرات والندوات التى يتم عقدها على هامش المعرض، و يتم الكشف عن كل ما هو جديد فى صناعة العقار وكل الاتجاهات العالمية فى هذا الصدد، مع التركيز على الشق المالى والمعمارى فى قطاع الاستثمار العقارى.



وشدد على أن الشركة لم تجعل البيع المباشر لوحداتها، هو الهدف المباشر من المشاركة فى «ميبيم» بقدر بناء شبكة علاقات عمل قوية مع كل المطورين العالميين والصناديق الدولية المتخصصة فى مجال العقار، وبالفعل تم الاتفاق مع عدد من الصناديق العالمية، والتى أبدت رغبة جادة فى الاستثمار فى مصر، ولكن نظرا لظروف السوق المصرية إبان ثورة 25 يناير، قامت هذه الصناديق بتأجيل مخططاتها للاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن الفرصة حاليا أصبحت مثالية لجذب الصناديق العقارية العالمية لمصر، فقد أصبحت مصر تنعم بالاستقرار السياسى والاقتصادى، ووجود فرص استثمارية جاذبة لهم، وشهدت تحسنا فى البنى التحتية ومنظومة القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار، وآليات خروج رءوس الأموال الأجنبية بعد جنى الأرباح، وحل مشكلة وجود سعرين للدولار، وثبات سعر صرف الجنيه أمام العملات الصعبة.



وأشار «شكرى» إلى أن المجلس التصديرى العقارى، أعد ورقة وقدمها للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة بصفته المسئول عن جميع المصادر التصديرية فى مصر، تتضمن كيفية ترجمة رغبات المستثمرين الأجانب فى القطاع العقارى إلى واقع، من خلال تشخيص المشكلات التى يعانى منها القطاع، وكيفية القضاء عليها، موضحا أن هذه الورقة شهدت مشاركة العديد من شركات الاستثمار العقارى، حتى غير الأعضاء فى المجلس، لإدراكهم لأهمية تصدير العقار لهم وللسوق العقارية بصورة عامة.



و لفت إلى أن أبرز التحديات التى يواجهها تصدير العقار، هو عدم تسجيل العقارات وصعوبة وطول إجراءات التسجيل، مما يفرض على الدولة التفكير فى منح حوافز لمنافسة الأسواق العقارية المجاورة، والتى تعد منافسا مباشرا فى جذب الاستثمارات الأجنبية، مثل منح إقامة لمالك الوحدة 5 سنوات، وهو الحافز الذى تقدمه العديد من الدول التى أحرزت تقدما فى ملف تصدير عقاراتها، مثل اليونان وقبرص وإسبانيا والإمارات وتركيا، وهو ما راعاه المجلس التصديرى العقارى فى ورقته، واقترح منح الأجنبى الذى يشترى عقارا بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار، إقامة لمدة 5 سنوات، بعد استكمال إجراءات الجانب الأمنى له.



وتساءل لماذا لا تضع الدولة خطة للوصول بحجم تصدير العقار إلى 10 مليارات دولار سنويا؟، مما يعنى مد الخزانة العامة بعملة صعبة ضعف ما عائد قناة السويس، وتعمل على سد عجز الميزان التجارى بين صادرات وواردات مصر، وعدم الاعتماد على الوسائل التقليدية فى سد هذا العجز، مثل تصدير المشتقات البترولية.



وأكد أن الأرقام والإحصاءات الرسمية، تشير إلى أن حجم تصدير العقار فى العالم يقدر بـ 300 مليار دولار، فى حين تصل حجم استثمارات الصناديق العقارية إلى150 مليار دولار، موضحا أن التصدير العقارى لا يجب أن يكون مقصورا على العقار السكنى، ولكن يمتد إلى العقارات التجارية والإدارية، مشيرا إلى وجوب فوز مصر بحصة جيدة من هذه الاستثمارات الضخمة، خاصة فى ظل الخطة الطموح التى تتبناها الدولة فى تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.



وأَضاف أن مصر تمتلك المقومات اللازمة لذلك، فتركيا تستطيع إدخال 20 مليار دولار سنويا من تصدير العقار، و اليونان 13 مليارا، وقبرص 12 مليارا على الرغم من صغر مساحة الأخيرة، وتفوق مصر عليها فى مقومات الجذب العقارية، وإسبانيا تصدر عقار بأكثر من 25 مليار دولار سنويا، ودبى 19 مليار دولار سنويا، وهى أرقام ليست قليلة، وتمثل 4 أضعاف دخل قناة السويس.



وانتقل «شكرى» إلى الحديث عن مشروعات «رؤية للاستثمار العقارى والسياحى» والتى تنافس حاليا على قطعيتى أرض، واقتربت بالفعل من حسم المنافسة لصالحها، وهو ما سيصحبه ضخ استثمارات جديدة، وتنفيذ فكر معمارى جديد، خاصة فى ظل تميز موقع هاتين القطعتين واللتين تقعان على الدائرى الشرق أوسطى، و يعد مدخلا للعاصمة الإدارية الجديدة، وقريبا للغاية من القاهرة الجديدة، مما يزيد من أهمية الأرض.



وقدر حجم استثمارات المجموعة فى السوق المصرية خلال 2018 بــ 2.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه جار حاليا تسليم الفيلات بالمرحلة الأولى من مشروع «ستون بارك ريزندس»، على أن يتم تسليم الشقق السكنية بنهاية العام، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ المشروع الإدارى والتجارى التابع لشركة «ستون بارك تاورز»، و الذى يحظى بغالبية استثمارات الشركة هذا العام، و يعد مشروعا ضخما على مساحة 600 ألف متر مبانى، ويقدم فكرا جديدا.



و قال إنه من المتوقع أن تبدأ «رؤية» تسليم وحدات بالمرحلة الأولى من المشروع الإدارى التجارى خلال النصف الثانى من 2018، على أن يتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية فى الوقت الحالى، تمهيدا لتسليمها فى 2019 خاصة، وأن الشركة انتهت من تسويق وبيع جميع وحدات المرحلتين الأولى والثانية، ثم يتم تسليم باقى وحدات المشروع بالكامل فى 2020.



يذكر أن «ستون بارك» يقع فى القاهرة الجديدة على مساحة مليونى متر، وتبلغ استثماراته 17 مليار جنيه، وهو مشروع متكامل سكنى إدارى تجارى، وينقسم إلى ثلاثة أجزاء، الأول : «ستون بارك» ويضم فيلات على مساحة 700 ألف، والثانى : «ستون ريز يدنس» للعمارات على مساحة 700 ألف متر، والثالث : للإدارى والتجارى بمساحة 360 ألف متر.



وأوضح «شكرى» أنه من المقرر أن تبدأ «رؤية» أيضا فى تنفيذ مشروع مرسى علم خلال العام الجارى، خاصة مع بدء تحسن معدلات توافد السياحة الخارجية، وهو مشروع سياحى ضخم للغاية، عبارة عن قطعتى أرض بمساحة مليونى متر، وتم تقسيمهما لعدد من المراحل، وتبلغ قيمة الاستثمارات التى يستوعبها المشروع 15 مليار جنيه.



و كشف عن أن الشركة اقتربت من إنهاء خطوة قيدها فى جداول البورصة المصرية، وقبل نهاية العام الجارى سيكون قد تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بهذا الطرح، مشيرا إلى أن خطوة القيد فى البورصة كان مقرراً لها العام الماضى، إلا أن الشركة فضلت العمل على زيادة محفظتها العقارية من الأراضى قبل القيد فى البورصة.



وأكد أن الشركة تفضل الدخول فى مشروعاتها الجديدة، وفق آلية الشراكة مع الدولة، فهى الوسيلة الأمثل فى ظل ارتفاع أسعار الأراضى الذى تشهده مصر حاليا، و تمكن الشراكة المطور من توجيه السيولة المالية المتاحة لديه إلى تنفيذ المشروع، وليس سداد سعر الأرض، وهو ما يسرع من تنفيذ المشروع وتحقيق التنمية الناجزة، مشيرا إلى أن كل المطورين الراغبين فى مشاركة الدولة فى تنفيذ خطتها التنموية، يفضلون الشراكة على العكس من الشركات التى تبحث عن الربح المادى السريع، فهى تفضل الدخول بمفردها للحصول على الربح منفردة.



وكان المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، قد كشف عن أن الهيئة تلقت 36 عرضا من 21 شركة للحصول على قطع الأراضى الاستثمارية التى تم طرحها بين الشركات الرائدة للبيع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لإقامة أنشطة استثمارية مختلفة بالمدن الجديدة، وقد تم طرح 13 قطعة أرض استثمارية بمساحات مختلفة.



وأشار إلى أن الشراكة تعود بالنفع أيضا على الدولة، وليس المستثمر فقط، فعلى الرغم من أنها تحصل على قيمة الأرض فى توقيت متأخر نسبياً فإن الشراكة تمكنها من إعادة توجيه فى استثمار آخر، مع وجود موارد أخرى من المشروعات المقامة على أراضى الشراكة.



وأشاد بإدارة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لملف الشراكة، فقد كانت تعانى مساعى الدولة من عدد من الاشتراطات الفنية المجحفة لمستثمرى القطاع الخاص، بما كان يؤدى إلى عزوف المطورين عن الدخول فى شراكات معها، على العكس من الطروحات الأخيرة، والتى راعت إحداث توازن بين مصلحة الدولة والقطاع الخاص، وهو ما ظهر عند تقدم أكثر من 30 من كبار مطورى القطاع العقارى فى مصر للمنافسة على أراضى الشراكة.



وكشف «شكرى» عن أن توجه الدولة فى طرح مزيد من الأراضى الاستثمارية للقطاع الخاص يعد توجه محمودا، ويعمل على علاج الفجوة التى تعانى منها مصر على صعيد معدلات الطلب على العقار وحجم المعروض منه، و تحتاج السوق ما يقرب من مليون وحدة سنويا، وبافتراض أن القطاع الخاص يلبى %10 فقط من احتياجات المواطنين من السكن، فإن حجم الوحدات المطلوب من القطاع الخاص توفيرها يزيد على 100 ألف وحدة، وهو رقم يحتاج إلى طرح مزيد من الأراضى، وظهور عدد أكبر من المشروعات العقارية.