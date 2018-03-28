مدبولى: طرح المرحلة الثالثة من وحدات دار مصر على المواطنين.. قريبًا

مصطفى مدبولى

■ تنفيذ 8 أبراج بالمنصورة الجديدة بتكلفة 16 مليار جنيه



بدور إبراهيم



أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه من المقرر طرح المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان المتوسط دار مصر على المواطنين قريبًا .



وأشار إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذ 15 ألف وحدة سكنية من المرحلة الرابعة بالمشروع ضمن موازنة العام المالى الجديد.



ولفت الوزير إلى أن العام المالى المقبل سيشهد إقرار أضخم موازنة لهيئة المجتمعات العمرانية فى تاريخها، بقيمة 85 مليار جنيه، وسيتم العمل على الانتهاء من 123 ألف وحدة إسكان اجتماعى، واستكمال 83 ألف وحدة، والبدء فى 50 ألفًا أخرى ببعض المدن بخلاف 193 ألفا تم ويجرى إنهاؤها حتى 30 -6-2018، ليصبح إجمالى وحدات الإسكان الاجتماعى 450 ألف وحدة بالمدن الجديدة منذ بدء المشروع 2014.



وأضاف أنه من المقرر البدء فى تنفيذ 8 أبراج بمدينة المنصورة الجديدة بارتفاعات تتراوح بين 100 و120 مترًا بتكلفة حوالى 16 مليار جنيه، كما سيتم البدء فى 20 برجًا بمنطقة المال والأعمال المركزية، بارتفاعات من 75 مترا إلى 215 مترا، وبينها أعلى برج فى أفريقيا بارتفاع 385 مترًا .



وأشار مدبولى لـ«المال» إلى أن الوزارة تستعد لطرح المرحلة الثالثة من أراضى الشراكة عقب البت المالى فى العروض المقدمة من الشركات للمرحلة الثانية والإعلان عن النتائج وبدء إبرام التعاقدات، وتتخطى الاستثمارات المتوقعة للمشروعات المزمع إقامتها على أراضى الطرح الثانى 550 مليار جنيه .



وأضاف أن المرحلة الثالثة ستضمن أراضى بمختلف المدن الجديدة منها العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، غرب قنا، غرب أسيوط، حدائق أكتوبر، امتداد الشيخ زايد، وأكتوبر الجديدة.



ولفت إلى أنه من المستهدف الانتهاء من مرافق الجزء الساحلى بمدينة العلمين الجديدة خلال العام الجارى، وتبلغ مساحته 7000 فدان، مشيرا إلى أن المدينة تعد نموذجاً لفكرة المجتمعات التنموية الذى سيتم تعميمه، ويتمثل فى توفير مدينة متكاملة الأنشطة العمرانية السكنية والسياحية والفندقية والتعليمية والصحية.



وقال مدبولى إنه من المقرر أيضًا إنشاء نحو25 ألف غرفة فندقية، لافتا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع ماريوت الدولية لادارة وتشغيل أول فندقين بالمدينة، كما تم توقيع بروتوكول لإنشاء جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون بين وزارتى الإسكان والتعليم العالى، وثالث لإنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، كما بدأ تنفيذ مدينة الثقافة والفنون بمساحة 190 فدانًا بالمدينة.