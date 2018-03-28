بدء تطوير ميناء شرم الشيخ خلال أبريل

هشام عرفات 88

نادية صابر



تضع هيئة موانىء البحر الأحمر، حجر أساس مشروع تطوير ميناء شرم الشيخ، تزامنًا مع احتفالات سيناء، 25 أبريل المقبل .



أكد مصدر بالهئية فى تصريح لـ«المال»، أن المشروع فى إطار مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، وشركة CRBC الصينية، ويشمل إنشاء مجمع سياحى بميناء شرم الشيخ، يتضمن «إقامة كلًا من؛ محطة ركاب سياحية، ومارينا لليخوت، ومركز ترفيهى».



قال المصدر إن تكلفة المشروع تصل إلى 600 مليون دولار، بهدف دعم وتنشيط السياحة بمحافظة جنوب سيناء، وافتتاح قزق ميكانيكى للسفن، بقيمة 30 مليون جنيه، على مساحة 700 م، و90 م داخل المياه، لإصلاح وصيانة اللنشات، واليخوت، بمنطقة شرم الشيخ، وأن القزق يستوعب 30 «لنش ويخت ونش» بحمولة 200 طن.



يذكر أن هشام عرفات، وزير النقل، شهد توقيع مذكرة تفاهم بين هشام أبو سنة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ويوان نشون كون، مدير عام المكتب المصرى لشركة CRBC للطرق و الكبارى ( China Road Bridge Corporation) الصينية، لإنشاء محطات تداول، وتطوير موانئ البحر الأحمر، آواخر العام الماضى .



أضاف المصدر، أن المشروع يشمل إنشاء محطة متعددة الأغراض (حاويات / بضائع عامة) بميناء سفاجا، بتكلفة 400 مليون دولار، على مساحة 500 ألف متر مربع، ورصيف بطول 800 م طولى، لاستقبال سفن البضائع العامة، والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا، تصل إلى 3 ملايين حاوية، واستقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 ملايين طن سنويا .



أوضح أن المشروع الثانى إنشاء محطة متعددة الأغراض (حاويات، وبضائع عامة) بميناء نويبع، بتكلفة 350 مليون دولارن على مساحة 140 ألف متر مربع، تتكامل مع المنطقة حرة بميناء نويبع (مليون متر مربع) ، على غرار المنطقة الاقتصادية بميناء العقبة الأردنى، لخدمة جنوب سيناء، وتساهم فى تحقيق تنمية شاملة، ومتكاملة للمنطقة، ولزيادة التبادل التجارى بين المشرق والمغرب العربى، وبداية لتشغيل طريق الحرير مع الجانب الصينى.

