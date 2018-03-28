المالية تنظم 4 ورش عمل و3 ندوات.. إبريل المقبل

وزارة المالية

مها أبوودن



تنظم وحدة تكافؤ الفرص، التابعة لوزارة المالية، 4 ورش عمل، و3 ندوات، خلال شهر إبريل المقبل، وبرنامج تدريبي متكامل مدته أربع أيام.



وتشمل الندوات (الاتجاهات الحديثة في إدارة المشروعات) و(الأساليب العلمية والعملية في دعم واتخاذ القرار)، و(قوتك في بصمتك - بصمتك في القيادة).



وتنظم الوحدة ندوات تحت عنوان "التعريف بدور المجلس القومي للمرأة ومكتب الشكاوي وإستراتيجية تمكين المرأة المصرية"، و"عام 2018 وحقوق ذوي الإعاقة، والتوعية بأخطار التعاطي والدمان وكيفية اكتشافة وطرق العلاج".



وتنظم الوحدة برنامجًا تدريبيًا متكاملًا عن موازنات البرامج والأداء لمدة 4 أيام متتالية.