EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
المالية تنظم 4 ورش عمل و3 ندوات.. إبريل المقبل
الأربعاء 28 مارس 2018 01:49 م
وزارة المالية
أخر الأخبار
وزارة المالية
مها أبوودن
تنظم وحدة تكافؤ الفرص، التابعة لوزارة المالية، 4 ورش عمل، و3 ندوات، خلال شهر إبريل المقبل، وبرنامج تدريبي متكامل مدته أربع أيام.
وتشمل الندوات (الاتجاهات الحديثة في إدارة المشروعات) و(الأساليب العلمية والعملية في دعم واتخاذ القرار)، و(قوتك في بصمتك - بصمتك في القيادة).
وتنظم الوحدة ندوات تحت عنوان "التعريف بدور المجلس القومي للمرأة ومكتب الشكاوي وإستراتيجية تمكين المرأة المصرية"، و"عام 2018 وحقوق ذوي الإعاقة، والتوعية بأخطار التعاطي والدمان وكيفية اكتشافة وطرق العلاج".
وتنظم الوحدة برنامجًا تدريبيًا متكاملًا عن موازنات البرامج والأداء لمدة 4 أيام متتالية.
وزارة المالية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا