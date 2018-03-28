اليوم يسدل الستار على سباق الانتخابات الرئاسية

التصويت في الانتخابات الرئاسية

سلوى عثمان



ينتهى اليوم الأربعاء، تصويت المصريين فى الداخل لاختيار رئيس الجمهورية، ما بين المرشحين عبد الفتاح السيسى، الرئيس الحالى، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن جميع اللجان فتحت أبوابها أمس فى موعدها، عدا لجنتين فى الإسكندرية.



وأكد الشريف، خلال مؤتمر صحفى عقدته الهيئة أمس الثلاثاء، لإعلان آخر المستجدات عملية الاقتراع، أن الوافدين لن يستطيعوا التصويت إلا فى اللجان التى سجلوها كرغبات جديدة فى مكاتب الشهر العقارى، أوالتصويت فى اللجان الأصلية.



وأوضحت الهيئة أن غرفة العمليات المتابعة للانتخابات تلقت عددا من شكاوى الموظفين بأنحاء الجمهورية، لتزامن ساعة خروجهم من العمل مع الوقت المخصص للراحة، وعدم تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم.



من جانبه، قال المستشار أحمد خليفة، رئيس نادى هيئة قضايا الدولة، إن غرفة عمليات النادى تابعت لليوم الثانى الانتخابات، مؤكدًا عدم تلقى أى شكاوى تعرقل سير الاقتراع.