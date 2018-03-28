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استثمار
الملامح النهائية لمشروع قانون النقل البرى باستخدام التكنولوجيا
الأربعاء 28 مارس 2018 01:17 م
القابضة للنقل البحرى والبرى
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القابضة للنقل البحرى والبرى
■ 10 ملايين جنيه حدًا أقصى للتراخيص تجدد كل 5 سنوات
■ 6 أشهر لتوفيق الأوضاع دون غرامة.. وعلامة إيضاحية توضع على المركبات
أحمد عاشور
حدد مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، 10 ملايين جنيه حدًا أقصى، مقابل تراخيص التشغيل للشركات، طبقًا، لعدد المركبات العاملة معها، لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد.
أرسلت الحكومة مشروع القانون لمجلس النواب لإقراره، بعد صدور حكم من القضاء الإدارى، الأسبوع الماضى بوقف عمل شركتى «أوبر» و«كريم»، المعتمدتين على تكنولوجيا المعلومات، لتقديم خدمات النقل فى مصر.
ويشير مشروع القانون الذى حصلت «المال» على نسخة منه، إلى استصدار قرار وزارى يحدد عدد تراخيص التشغيل وفئات الرسوم المقررة، ومعايير المركبات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام التكنولوجيا.
منح مشروع القانون المكون من 20 مادة، الشركات القائمة التى تؤدى خدمات النقل البرى للركاب بالسيارات الخاصة، أو وسائل النقل الجماعى، مهلة لتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، من تاريخ العمل بالقانون، مع إعفائها من المواد العقابية، المنصوص عليها طوال المهلة المحددة.
ألزم مشروع القانون الشركات، بعدم جواز تشغيل المركبات دون وضع العلامة الإيضاحية «شعار يوضع على السيارة أثناء عملها»، ويصدر قرار من وزير الداخلية، بتحديد شكل العلامة، ولونها، ومكانها، وجهة طباعتها، وقيمة التأمين الخاص بها.
كما يصدر وزير الداخلية قرارًا بالشروط والضوابط اللازمة لإصدار كارت التشغيل، الذى يحصل عليه السائق، على أن يحدد الرسوم التى يسددها للحصول عليه، وفئاته شرط ألا تتجاوز ألف جنيه سنويا.
ألزم مشروع القانون الشركات بسداد الرسوم، وضرائب السيارات المحددة فى قانون المرور، يضاف إليها %25 من إجمالى الضرائب والرسوم معًا.
ويحظر مشروع القانون، استخدام مركبات النقل البرى فى أداء الخدمة، إلا من خلال الشركات المرخص لها، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة، إلا من خلال الشركات.
كما يلزم الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكترونى، لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها، مع الجهات المختصة، على النحو الذى يحدده الوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
ولا يجوز للشركات وفقاً لمشروع القانون، تشغيل سائقين إلا بعد تقديم شهادة دالة على سداد اشتراكات التأمينات، وتلتزم خلال 3 أشهر من الحصول على التراخيص، بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة، ضمن منظومتها، والعمل على تنمية سائقى السيارات، وتكتسب تلك السياسات صفة الإلزام بمجرد اعتمادها من الوزير المختص.
أوضح مشروع القانون، أن سيارات الأجرة حال انضمامها لمنظومة النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، تلتزم بأحكام القانون، عدا نسبة %25 الإضافية من ضريبة الضرائب والرسوم.
كما حدد المشروع، غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، لمن لم يحصل على تصريح، أو كارت التشغيل، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألفًا، لكل من قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح أو كارت التشغيل، أو قاد مركبة لا تحمل العلامة الإيضاحية، أو خالف الضوابط أو الشروط، والإجراءات المقررة، وحال التكرار خلال 6 أشهر، تضاعف الغرامة.
كما تعاقب الشركة المرخص لها بأداء الخدمة، بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، حال مخالفتها ضوابط التأمين على السائقين، أو قواعد حماية البيانات، أو عدم الالتزام بدمج سيارات الأجرة، طبقًا للمواد 9 و10 و12 من القانون، فضلا عن إلغاء ترخيص التشغيل.
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