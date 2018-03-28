المصرية للاتصالات تصحح خطأ عن حجم تبرعات 2017

المصرية للاتصالات حديث

رجب عزالدين



قالت شركة المصرية للاتصالات، إن حجم التبرعات التى ساهمت بها خلال العام المنتهى ديسمبر 2017، بلغت 62.2 مليون جنيه، وليس 120 مليون جنيه.



جاء ذلك فى بيان استداركى، أرسلته الشركة للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، لتصحيح خطأ ورد فى هذا السياق.



ونوهت الشركة إلى أن مبلغ 120 مليون جنيه الذى ورد ذكره فى إفصاح سابق، يمثل المقترح لحجم التبرعات خلال 2018.



وخفض مجلس إدارة الشركة فى وقت لاحق مقترح توزيعات الأرباح عن العام المالى المتتهى فى ديسمبر الماضي، ليصبح نصيب السهم من الأرباح الموزعة 25 قرشًا بدلاً من جنيه، لتوفير السيولة النقدية اللازمة للاستثمار فى مجال الكوابل.



وقال المنهدس أحمد البحيرى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، إن تعديل المقترح يهدف إلى توفير التمويل قصير الأجل للازم للفرصة الاستثمارية التى نؤمن بأهميتها البالغة للاستمرار فى تأمين ايرادات أعمال الكوابل البحرية.