EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
بروتوكول بين الاستثمار والمحامين لتقديم الخدمات إلكترونيًا
الأربعاء 28 مارس 2018 12:46 م
سحر نصر 787
أخر الأخبار
سحر نصر 787
المال - خاص
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وسامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة العامة للمحامين، بشأن تيسير إجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص وتفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونيًا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وحضر التوقيع، المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة وياسر عباس، رئيس قطاع مركز خدمات المستثمرين، وعدد من المحامين والشباب العاملين فى المركز.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا البروتوكول فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتذليل كافة العقبات أمامهم، ورفع كفاءة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وذكرت الوزيرة أن البروتوكول يهدف إلى استكمال قاعدة البيانات والمعلومات من خلال تبادل البيانات والمستندات الكترونيًا فى الاتجاهين، بما يحقق تكاملها وتحديثها، والتحول إلى النظم الالكترونية المرتبطة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس الكترونيًا وما يستلزمه من قبول الدفع الالكترونى والاعتداد بالتوقيعات الالكترونية فى أداء تلك الخدمات، وإعداد برامج تدريبية متخصصة للمحامين العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تساعد على رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم القانونية.
وأوضحت الوزيرة، أنه يتم عمل دورات تدريبية للعاملين فى مركز خدمات المستثمرين، ومنهم المحامين بالمركز، والتعرف على تجارب الدول المتطورة فى تقديم الخدمات للمستثمرين.
وأوضح سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين ملتزمة بقبول كافة المستندات والطلبات والنماذج الالكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار بدل من الورقية والتى تتعلق بخدمات تأسيس وما بعد تأسيس الشركات، وتحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة، وذلك من قاعدة البيانات المتاحة لدى كل من نقابة المحامين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، موضحًا أن النقابة ملتزمة بالحاق ممثل عنها بكل فرع من فروع مركز خدمات المستثمرين تفعيلا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017م.
وذكر أن الاستثمار أصبح قضية وطنية، مؤكدًا وجود إرادة حقيقية من القيادة السياسية لنجاح بيئة الاستثمار تنفذها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين مسؤولة عن إيجاد حلول لأى مشاكل تواجه الاستثمار.
وأوضح أنه سيتم عمل ثقافة مشتركة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ونقابة المحامين من أجل تنمية مشتركة لصالح الاستثمار في مصر.
وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه تم إعداد برنامج تدريبى للمحامين فى مركز خدمات المستثمرين سيبدأ الأسبوع المقبل.
وذكر ياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين، أن المحامين فى مركز خدمات المستثمرين يقومون بإنهاء العقود للمستثمرين فى نفس اليوم وبشكل سريع.
الاستثمار
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا