جاكوار للسيارات تجرى تعديلات على طراز F-PACE

جاكوار F-PACE

شريف عيسى



أعلنت شركة "جاكوار" البريطانية لصناعة السيارات الفاخرة، عن إجراء تعديلات على طراز F-PACE، عبر تزويدها بميزات وتقنيات SVR لجعلها الأسرع والأقوى بين فئاتها، بتحسين هيكلها وتعزيز معايير الديناميكية الهوائية لتوفير أفضل تجربة قيادة فى جميع الظروف.



وتولى قسم العمليات الخاصة لدى "جاكوار لاند روڤر" تصميم سيارة جاكوار F-PACE SVR وتعزيز قوتها بنسبة 44%، حيث تم تزويدها بمحرك بنزين سوبر تشارجد ثمانى الأسطوانات بسعة 5.0 لتر، وقوة 550 حصان، وعزم دوران 680 نيوتن متر، مما يسمح للسيارة بالوصول إلى سرعة 100 كيلومتر / الساعة، فى غضون 4.3 ثانية، وصولاً للسرعة قصوى 283 كم / الساعة.



ويحتوي هيكلF-PACE SVR المطوّر على نوابض أمامية وخلفية أكثر متانة بنسبة 30% و10% على التوالى، كما يتضمن قضبان منع الانقلاب التى تقلل تمايل هيكلها بنسبة 5%.