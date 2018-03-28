قابيل يتلقى 3 تقارير حول التزام الشركات بتطبيق معايير الجودة

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إعداد 175 مواصفة قياسية جديدة.. ومنح الاعتماد لـ 6 معامل اختبار و3 جهات منح شهادات

إتاحة خدمات تدريبية لتطبيق الأمان فى نظم المعلومات طبقا لمواصفة أيزو 27001

الوزير: حريصون على الارتقاء بالبنية التحتية للجودة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية



محمد ريحان



تلقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة 3 تقارير تفصيلية حول مؤشرات أداء كل من هيئة المواصفات والجودة، والمعهد القومى للجودة، والمجلس الوطنى للاعتماد خلال شهر فبراير الماضى وذلك فى إطار المتابعة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية والتى تنتهجها الوزارة حاليا بهدف تعظيم دور الجهات التابعة والمعنية بالمواصفات ومن ثم الارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.



وأوضح قابيل أن تطوير منظومة الجودة المصرية يأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى حرص الوزارة على الارتقاء بالبنية التحتية للجودة وذلك بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات والمنظمات الدولية، فضلاً عن الجهات المعنية المصرية بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية سواء فى السوق المحلى أو الأسواق الخارجية.



وقد أكد المهندس أشرف عفيفى رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن الهيئة أجرت تفتيشا دوريا على علامة الجودة لـ 50 شركة، كما قامت بمطابقة معايير الجودة لشركتين تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تسجيل 268 شهادة دولية بالهيئة لنظم إدارة الجودة هذا فضلا عن اجراء 20 زيارة لشركات حاصلة على علامة حلال، إلى جانب إعداد 175 مشروع مواصفة جاهزة للاعتماد، مشيراً إلى أن الهيئة قامت أيضاً خلال شهر فبراير بالرد على نحو 102 استفساراً فنياً من قطاعات الصناعة والجهات الرقابية والرد على 72 إخطاراً وارداً من منظمة التجارة العالمية، إلى جانب الرد على 75 شكوى من شكاوى المستهلكين.



وفيما يتعلق بمجال الفحص والاختبارات والمعايرات الصناعية، أشار عفيفى إلى قيام هيئة المواصفات والجودة بإجراء 1135 قياسا ومعايرة صناعية، إلى جانب إجراء 1724 اختبارا و217 فحصا لعينات معامل كيماوية وإجراء 1424 اختبارا و60 فحصا لعينات معامل هندسية، وكذلك إجراء 415 اختبارا و38 فحصا لعينات معامل غزل ونسيج، فضلاً عن إجراء 385 اختبارا و79 فحصا لعينات معامل غذائية.



ومن جانبه أوضح المهندس هانى الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك) أن المجلس قد قام خلال شهر فبراير الماضى بدراسة وفحص ومراجعة الوثائق الفنية للاعتماد لـ 4 معامل اختبار، و3 معامل معايرة، ومعمل طبي، وجهتين خاصتين بالتفتيش، وجهة منح شهادات نظم، كما أجرى زيارات ميدانية للتقييم لـ 10 معامل اختبار، و7 معامل معايرة، و3 معامل طبية، وجهة تفتيش، وجهتين منح شهادات نظم، و1 من مقدمى اختبارات الكفاءة الفنية.



وأشار إلى قيام (إيجاك) أيضا بمنح وتجديد وتمديد الاعتماد لـ 6 معامل اختبار، ومعمل معايرة، ومعمل طبي، و3 جهات منح شهادات نظم، كما قام المجلس بتعليق الاعتماد لمعمل اختبار.



ولفت الدسوقى إلى قيام المجلس أيضا بتنفيذ دورة تدريبية متكاملة لوفد عراقى لإعداد مقيمين ورؤساء فرق التقييم من الفرق العراقية دعما لجهاز الاعتماد العراقى والذى تم إنشاؤه مؤخراً، إلى جانب استقبال ممثلى الوكالة السويدية للتعاون الدولى الإنمائى SIDA، وجهاز الاعتماد السويدى SWEDAC وأعضاء بعض الوفود العربية من المتدربين ببرامج الوكالة حيث قاموا بزيارة ميدانية للمجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك) للتعرف على البنية الأساسية للجودة فى مصر، مشيراً إلى أن (إيجاك) قد أستأنف الأعمال التحضيرية استعدادا لزيارة التقييم الدولى من المنظمة الأوروبية للاعتماد والمزمع تنفيذها نهاية شهر مايو المقبل بواسطة فريق التقييم الدولى للمنظمة.



وحول أهم الأنشطة التى قام بتنفيذها المعهد القومى للجودة خلال شهر فبراير الماضى أوضح الدكتور محمد عتمان رئيس مجلس ادارة المعهد، أن المعهد قام بتقديم الخدمات التدريبية المتعلقة بتطبيق نظام الأمان فى نظم المعلومات طبقاً للمواصفة القياسية الدولية الايزو 27001، بالإضافة إلى اعداد مراجع داخلى طبقاً للمواصفة الدولية أيزو 19001، ومراجع داخلى لنظم سلامة الغذاء، وكذا التعريف بالمبادئ والمفاهيم الأساسية لنظم إدارة الجودة طبقاً للمواصفة الايزو 9001/2015، والمتطلبات العامة لكفاءة معامل الاختبار والمعايرة طبقاً للمواصفة الايزو 17025/2017 ، مشيراً إلى أن المعهد قام بالانتهاء من دبلوم إدارة الجودة وتسليم الشهادات للدارسين.



وأضاف عتمان أن المعهد قام بمراجعة وتقييم وإصدار الشهادات الخاصة بصلاحية شركة عاملة فى تقديم خدمات التدريب والتأهيل، وجار متابعة جهتى تأهيل بما يسهم فى تحسين التطبيقات الخاصة بنظم الجودة داخل القطاع الصناعى والخدمى ونشر ثقافة الجودة بالمجتمع المصرى.