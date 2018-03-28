الإسكندرية للكهرباء تطرح 6 مناقصات على الشركات المحلية

الشركة القابضة للكهرباء

عمر سالم



طرحت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، 6 مناقصات على الشركات المحلية منذ أيام، وذلك ضمن خطتها لتجديد وإحلال شبكاتها ومشروعاتها.



وكشف مصدر مسئول فى الشركة فى تصريحات لـ "المـال" أنه تم طرح أول مناقصة على الشركات لتوريد محولات زيتية بقدرات مختلفة، وتصل قيمة كراسة الشروط لنحو 2000 جنيه على أن يتم تلقى العروض من الشركات الراغبة بالمنافسة خلال أول أبريل المقبل.



وأضاف أن المناقصة الثانية تتضمن توريد كابلات نحاس 3 فى 4 xlpe بجهد 12/20 كيلو فولت، وتصل قيمة كراسة الشروط لنحو 20 ألف جنيه على أن يتم تلقى العروض وفتح المظاريف نهاية مارس.



وأشار المصدر إلى أن المناقصة الرابعة تنص على توريد كشافات ليد بقدرة 100 وات ويتم تلقى العروض وفتح المظاريف خلال 3 أبريل المقبل، كما تتضمن المناقصة الخامسة توريد مجموعة بطاريات قلوية، شاحن بطارية بقدرة 110 فولت D.C، على أن يتم فتح المظاريف خلال 4 أبريل المقبل.



وأوضح المصدر أن المناقصة السادسة تتضمن توريد لوحات هوائية Motorizcd من نوع SF6 بجهد يصل إلى 12 كيلو فولت ويصل تكلفة كراسة الشروط لنحو 1000 جنيه، وتلقى العروض وفتح المظاريف خلال 30 مارس الحالى.



أضاف أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات تصل إلى 150 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى، للعمل على زيادة عدد الأكشاك ومحولات الجهد المنخفض، والمتوسط، لرفع القدرة الاستيعابية للشبكات الخاصة بالشركة، ورفع الكفاءة الخاصة بالشبكة وتقليل الفقد.



فى ذات السياق كشف المهندس حمدي عكاشة رئيس شركة الإسكندرية للتوزيع ﺇﻥ ﻧﺴﺐ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ شركة التوزيع عن شهر فبراير الماضى بلغت نحو 95٪ ﻣﻘﺎﺑﻞ 93% ﻓﻰ يناير ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋاً ﻭﺗﺤﺴﻨﺎً ﻓﻰ ﻧﺴﺐ ﺗﺤﺼﻴﻞ الفاتورة ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ.



ﻭﺃﺿﺎﻑ عكاشة ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟـ ‏« ﺍﻟﻤﺎﻝ ‏»، ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﻬﺪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺤﻮ ٣ ملايين ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻓﻰ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻧﻘﺼﺎً ﻓﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.



وأوضح أن شركة هواوي تكنولوجي انتهت من مرحلة التركيبات والتشغيل التجريبي الأولى لـ323 عدادا ذكيا في منطقة الإبراهيمية من مشروع العدادات الذكية بالتعاون مع شركة الإسكندرية لتوزيع كهرباء.



وأضاف أن المشروع يأتي في إطار خطه تطوير منظومة العدادات كمشروع قومي من الشركة القابضة للكهرباء، بهدف تركيب العدادات الذكية لتسجيل قراءات استهلاك الطاقة واستخدام أحدث تكنولوجيا الشبكات الذكية للشبكة القومية للكهرباء، لما لها من مزايا للمشتركين وشركات الكهرباء.



وكانت القابضة لكهرباء مصر قد خصصت 330 مليون جنيه استثمارات للاسكندرية للتوزيع بداية من العام المالى الحالى 2017 / 2018، حتى 2019/ 2020، لافتاً إلى أن تلك المبالغ تخصص للشركة من خلال القرض الذى وقعت عليه «القابضة» مؤخرا، مع بنكى الأهلى ومصر، بقيمة 19 مليار جنيه.