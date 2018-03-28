السويدى: إقبال المصريين على صناديق الاقتراع يطمئن المستثمرين

المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية

أحمد صبرى



قال المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس اتحاد الصناعات، إن اقبال المصريين على صناديق الاقتراع فى انتخابات الرئاسة يطمئن المستثمرين على استثماراتهم داخل مصل ويشجعهم على استمرار أعمالهم.



وأضاف فى لقاء له مع برنامج مصر تتحدى على قناة dmc أن الائتلاف تواصل مع الشباب لتوعيتهم بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، متوقعا أن يفوق عدد من أدلوا بأصواتهم أكثر من المصوتين فى انتخابات مجلس النواب.











