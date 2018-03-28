EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
السويدى: إقبال المصريين على صناديق الاقتراع يطمئن المستثمرين
الأربعاء 28 مارس 2018 11:29 ص
المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
السويدى: مذكرة تفاهم مع اليابان لإنشاء محطة كهرباء بالفحم
المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية
أحمد صبرى
قال المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس اتحاد الصناعات، إن اقبال المصريين على صناديق الاقتراع فى انتخابات الرئاسة يطمئن المستثمرين على استثماراتهم داخل مصل ويشجعهم على استمرار أعمالهم.
وأضاف فى لقاء له مع برنامج مصر تتحدى على قناة dmc أن الائتلاف تواصل مع الشباب لتوعيتهم بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، متوقعا أن يفوق عدد من أدلوا بأصواتهم أكثر من المصوتين فى انتخابات مجلس النواب.
مجلس النواب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا