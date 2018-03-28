هيرميس تحصل على رخصة مزاولة نشاط التخصيم

هيرميس

مصطفى طلعت



أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، اليوم الأربعاء، عن حصول شركتها التابعة المجموعة المالية هيرميس للتخصيم على رخصة مزاولة نشاط التخصيم في السوق المصرية.



وقالت المجموعة في بيان وصل "المال" إن الحصول على الترخيص يعد خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانتها السوقية عبر تنويع باقة الأنشطة والخدمات المقدمة لعملائها سواء من المؤسسات الكبرى أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات.



يذكر أن هيرميس خصصت 250 مليون جنيه لعمليات الشركة الجديدة التى ستعمل تحت مظلة «المجموعة المالية فاينانس القابضة» منصة التمويل غير المصرفي للمجموعة المالية هيرميس.



وفى هذا السياق، أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي لهيرميس، أن الشركة الجديدة سوف تستفيد من وفرة السيولة النقدية وشبكة العلاقات الوطيدة مع كبرى المؤسسات المالية التى تحظى بها المجموعة والتي سوف تساعد في بناء هيكل رأسمالي قوي قادر على تلبية الطلب المتنامي على خدمات التخصيم من جانب المؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء، مضيفًا أن التوسع في تقديم أنشطة التخصيم يأتي في إطار استراتيجية تنويع المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة.



ويعد نشاط التخصيم خدمة مالية تقوم من خلالها الشركات بحوالة حقوقها ومستحقاتها أو التزاماتها المستقبلية لطرف ثالث "يسمى المُخَصم" بسعر مخفض، ويشمل ذلك الشيكات والفواتير والتعاقدات لدى الغير، في مقابل الحصول على السيولة النقدية التي تساعد تلك الشركات على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لاستمرارية عملياتها التشغيلية، وكذلك الحصول على السيولة النقدية لتمويل خطط التوسعات المستقبلية.



ومن جانبها قالت فاطمة لطفي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للمجموعة المالية فاينانس القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة هيرميس للتخصيم، إن سوق التخصيم فى مصر حديث النشأة وتتسم بوجود قليل من موفرى الخدمة على اختلاف خبراتهم في تقديم ذلك النوع من الخدمات.



وأشارت إلى أن الشركة الجديدة تتطلع إلى تزويد السوق المصرية خلال الأشهر القليلة المقبلة بباقة شاملة من خدمات التخصيم عالية الجودة والتي من شأنها سد الفجوة التمويلية بالسوق.



وأضافت لطفى أن الشركة خصصت فريق عمل محترفا يضم نخبة من أكفأ المهارات في مجال الخدمات المالية والمصرفية تحت قيادة أحمد البكري الذي سيشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهيرميس للتخصيم.



وأضافت لطفى أن الشركة الجديدة تستعد للإطلاق التجريبي خلال الربع الثالث من عام 2018 ثم التشغيل الفعلي قبل نهاية العام.



ومن ناحية أخرى قال وليد حسونة الرئيس التنفيذي لفاينانس القابضة ورئيس قطاع ترتيب وهيكلة الديون بأسواق رأس المال بهيرميس، إن الشركة الجديدة سوف تقدم باقة من المنتجات والخدمات التي تلبي مختلف الاحتياجات سواء للمؤسسات الكبرى أو الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وأضاف حسونة إلى أن المنتجات الجديدة ستشمل تقديم تسهيلات ائتمانية تغطى كلًا من التعاملات المحلية والدولية لعمليات الاستيراد والتصدير، وكذلك تمويل سلاسل التوريد.



يذكر أن شركة المجموعة المالية هيرميس للتخصيم سوف تنضم لكل من شركة valU لخدمات البيع بالتقسيط، وشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، وشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر تحت مظلة «المجموعة المالية فاينانس القابضة».