المشروعات الصغيرة تستحوز على 20٪ من قروض بنك بلوم

سهير محمد وسيد بدر:





قال محمد اوزالب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك بلوم مصر، إن نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت بنهاية 2017 نحو 20.1 % من اجمالى محفظة الائتمان وبذلك يكون البنك قد وصل الى النسبة التى حددها المركزى للبنوك فى 2019.





وأشار إلى أن انخفاض نسبة التعثر لمدة تزيد عن 90 يوما ليصل الى 2.6 % بنهاية 2017 مقابل 3.1% بنهاية 2019.



