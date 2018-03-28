بلوم يقدم خدمات بنكية لتمويل التجارة العربية

سهير محمد وسيد بدر:





قال محمد أوزالب العضو المنتدب لبنك بلوم مصر، إن البنك حصل على موافقة البنك المركزى على العمل كوكالة وطنية لبرنامج تمويل التجارة العربية وهى المؤسسة المالية العربية المشتركة.

وأوضح ان الوكالة تهدف إلى تنمية التجارة العربية من خلال ادوات واليات متنوعة تشمل خطوط الائتمان التى يقدمها البنك كوكالة وطنية بالاضافة الى مشاركته فى عمليات التمويل المباشر واعادة خصم مستندات التصدير بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمصدر للعربى.



وقال إنه تم تفعيل الخدمة لتمويل عملاء البنك.