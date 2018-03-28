قناة السويس تطبق لائحة الملاحة السابقة وتحصل رسوم على الحمولة الكلية

نادية صابر:



قررت هيئة قناة السويس، إيقاف العمل بالمنشور الملاحي (5/2017) والعودة الي تطبيق لائحه الملاحة السابقة لعام 2015، والتي تقوم على تحصيل رسوم العبور على اساس الحمولة الكلية للسفن في عبورها الأول للقناة وليس الحمولة الصافية لحين تقديم شهادة بالحمولة.

وأكد منشور ملاحي نشر الثلاثاء، على موقع هيئة قناة السويس أن المنشور الملاحي الملغي يقوم على قياس السفن التي تصل حمولاتها إلى 40000 طن حمولة كلية ولم تقدم شهادة حمولة قناة السويس أو تقدم شهادة حمولة بدون تفاصيل عند العبور الأول لقناة السويس سيتم قياسها بمعرفة مندوبي هيئة قناة السويس ( إذا ما رغب الملاك في ذلك).