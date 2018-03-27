محمد صبحى: الغرب يكره شخص السيسي لأنه أنقذ مصر

أحمد صبرى:





قال الفنان محمد صبحي إن الغرب يكره شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي لانه انقذ مصر فى الفترة الماضية لذلك وجب على المصريين النزول فى انتخابات الرئاسة ودعمه.

وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc أن مطلب المصريين من الرئيس خلق قادة سياسين يستطعون المواجهة والقيادة فى انتخابات 2022 حيث وقتها لن يكون الرئيس السيسي منافسا لن الدستور لن يسمح له ذلك.