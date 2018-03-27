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سيـــاســة
محمد الباز: 13مليون ناخب أدلوا بأصواتهم خلال يومين
الثلاثاء 27 مارس 2018 11:30 م
محمد الباز
أخر الأخبار
محمد الباز
أحمد صبرى:
قال الاعلامى الدكتور محمد الباز، إن عدد من صوتوا فى انتخابات الرئاسة فى اليوم الأول والثانى بلغ نحو 13مليون شخص، وفقا لمعلومات غرف المتابعة بالمحافظات .
وأضاف فى برنامجه90 دقيقة على قناة المحور أنه يتوقع ان يرتفع هذا العدد بنهاية الغد الى 25 مليون ناخب موضحا ان هناك نسب اقبال كبيرة فى محافظات بعينها وستزيد اعداد المصوتين فى اليوم الأخير.
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