محمد الباز: 13مليون ناخب أدلوا بأصواتهم خلال يومين

أحمد صبرى:





قال الاعلامى الدكتور محمد الباز، إن عدد من صوتوا فى انتخابات الرئاسة فى اليوم الأول والثانى بلغ نحو 13مليون شخص، وفقا لمعلومات غرف المتابعة بالمحافظات .



