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نقل وملاحة
جيبوتي تعرض شراء حصة موانئ دبي لتسوية النزاع على دوراليه
الثلاثاء 27 مارس 2018 10:40 م
جيبوتي
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جيبوتي
رويترز
قال أبوبكر عمر هادي رئيس هيئة الموانئ في جيبوتي اليوم إن الهيئة عرضت شراء حصة موانئ دبي العالمية البالغة 33 % في مشروع مرفأ دوراليه للحاويات بعدما هددت الشركة المملوكة لحكومة دبي باللجوء للتحكيم.
وأضاف هادي إن الهيئة تجري مباحثات مع شركة الشحن الفرنسية ”سي.إم.ايه سي.جي.إم“ لتطوير مرفأ جديد للحاويات بقيمة 660 مليون دولار، وتأمل بإرساء الامتياز في يوليو.
كانت شركة موانئ دبي العالمية قد اتهمت حكومة جيبوتي في فبراير الماضي بـ"الاستيلاء بصورة غير مشروعة" على محطة حاويات "دوراليه" من شركة مملوكة لها تولت تصميم وبناء المحطة وتشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته حكومة جيبوتي.
وأضافت أن "الاستيلاء غير القانوني على المحطة جاء ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز التي تبين أنها (عادلة ومعقولة) من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي".
وتابعت الشركة إنها "بدأت إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي لحماية حقوقها، أو لتأمين الأضرار والتعويض في حالة خرقها أو مصادرتها".
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