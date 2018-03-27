بلوم - مصر يقدم خدمات لتمويل التجارة العربية

بنك بلوم مصر

سهير محمد وسيد بدر



قال محمد اوزالب العضو المنتدب لبنك بلوم مصر ان البنك حصل على موافقة البنك المركزى على العمل كوكالة وطنية لبرنامج تمويل التجارة العربية وهى المؤسسة المالية العربية المشتركة.



وأوضح أن الوكالة تهدف إلى تنمية التجارة العربية من خلال أدوات وآليات متنوعة تشمل خطوط الائتمان التى يقدمها البنك كوكالة وطنية، بالإضافة إلى مشاركته فى عمليات التمويل المباشر وإعادة خصم مستندات التصدير بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمصدر للعربى.



وأضاف أنه تم تفعيل الخدمة لتمويل عملاء البنك.