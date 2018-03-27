بلوم - مصر يحقق نسبة تمويل المشروعات الصغيرة المحددة من المركزي

بلوم مصر

سهير محمد وسيد بدر



قال محمد أوزالب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك بلوم مصر، إن نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت بنهاية 2017 نحو 20.1 % من إجمالى محفظة الائتمان، وبذلك يكون البنك قد وصل إلى النسبة التى حددها المركزى للبنوك فى 2019.



وأضاف أن انخفاض نسبة التعثر لمدة تزيد عن 90 يوما ليصل إلى 2.6% بنهاية 2017 مقابل 3.1% بنهاية 2019.



وأشار أوزالب إلى أن البنك حقق نمو فى محفظة ائتمان الشركات بنسبة 37.1% ونمو فى محفظة التجزئة بنسبة 17.2% كما تم تحقيق معدل نمو فى محفظة التمويل العقارى بنسبة 55%.