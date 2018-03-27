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بنـــوك
بلوم - مصر يحقق نسبة تمويل المشروعات الصغيرة المحددة من المركزي
الثلاثاء 27 مارس 2018 10:00 م
بلوم مصر
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بلوم مصر
سهير محمد وسيد بدر
قال محمد أوزالب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك بلوم مصر، إن نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت بنهاية 2017 نحو 20.1 % من إجمالى محفظة الائتمان، وبذلك يكون البنك قد وصل إلى النسبة التى حددها المركزى للبنوك فى 2019.
وأضاف أن انخفاض نسبة التعثر لمدة تزيد عن 90 يوما ليصل إلى 2.6% بنهاية 2017 مقابل 3.1% بنهاية 2019.
وأشار أوزالب إلى أن البنك حقق نمو فى محفظة ائتمان الشركات بنسبة 37.1% ونمو فى محفظة التجزئة بنسبة 17.2% كما تم تحقيق معدل نمو فى محفظة التمويل العقارى بنسبة 55%.
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