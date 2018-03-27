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أسواق عربية
صعود 4 بورصات عربية بقيادة السعودية وهبوط الإمارات
الثلاثاء 27 مارس 2018 08:25 م
صعود البورصات
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صعود البورصات
خالد بدر الدين
تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بصعود 4 بورصات بقيادة البورصة السعودية التى سجلت أعلى مستوياتها منذ 31 شهرا لتحقق أداء أفضل من بقية المنطقة بفضل توقعات لقرار إيجابي من مؤسسة فوتسي لمؤشرات الأسواق بإدراج المملكة في مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية.
وهبطت مؤشرات 4 بورصات أخرى بنسب ضعيفة تصدرتها بورصتا الإمارات : دبى وأبوظبى مع استمرار مخاوف المستثمرين من توقعات سلبية فى سوق العقارات بدولة الإمارات.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية قفز بأكثر من 1.1 % ليتجاوز 7943 نقطة لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 9.9 % مع توقع تدفق عدة مليارات من الدولارات من صناديق أجنبية خاملة مرتبطة بالمؤشر إلى السعودية عندما يبدأ سريان قرار مؤسسة فوتسى أواخر هذا العام أو أوائل العام القادم وربما تكون التدفقات من الصناديق النشطة أكبر حجما.
وارتفع سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وسعر سهم بنك الراجحي بأكثر من 2.6 % و 1.4 % كما صعد سعر سهم البنك الأهلي التجاري 1.3 % وصعد أيضا سعر سهم شركة أسمنت ينبع 2.7 % وتجاوزت الأسهم التي حققت مكاسب تلك الخاسرة بواقع 96 إلى 82 شركة.
وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 1 % ليصل إلى أكثر من 17270 نقطة مع صعود سعر سهم شركة القلعة القابضة 9.7 % في تداول مكثف، لتبلغ مكاسبه منذ بداية الشهر 78 % .
وارتفع مؤشرا بورصتى مسقط والبحرين بنسية طفيفة بلغت حوالى 0.02 % ليزداد إلى 4759 نقطة. للأولى و 0.1 % للثانية ليستقر عند 1327 نقطة.
وهبط مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.8 % ليسجل 4612 نقطة بقيادة البنوك و مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.4 % ليتراجع إلى حوالى 3093 نقطة ليسجل ا أدنى مستوياته منذ 25 شهرا مع انخاض سعرى سهمى شركتى إعمار العقارية وديار للتطوير 1.6 و2.1 % على الترتيب.
وخسر مؤشر بورصة الدوحة نسبة أقل بلغت 0.2 % لينزل إلى 8694 نقطة مع تراجع سعر سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 8.1 % بينما انخفض مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.1 % ليستقر عند 6619 نقطة.
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